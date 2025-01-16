Ζαλίζουν οι παροχές της Αλ Νασρ στο νέο ηγεμονικό συμβόλαιο του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος αναμένεται να αποκτήσει μέχρι και ποσοστό των μετοχών του συλλόγου, σε μια ένδειξη πίστης και ανταπόδοσης των Σαουδαράβων προς το πρόσωπό του.

Το πιο χρυσό συμβόλαιο της ποδοσφαιρικής ιστορίας θα έχει όπως όλα δείχνουν και την ανανέωση που του αξίζει. Ο Πορτογάλος σταρ μετακόμισε ως «Μίδας» στη Σαουδική Αραβία και την Αλ Νασρ το 2022 και με το ίδιο στάτους αναμένεται να συνεχίσει για ακόμα έναν χρόνο, με τη «Marca» να κάνει λόγο για συμφωνία των δύο πλευρών για επέκταση της συνεργασίας τους.

Το ισπανικό Μέσο αποκάλυψε πως ο μισθός του «CR7» για τον επόμενο χρόνο θα αγγίξει τα 200 εκατομμύρια ευρώ και συγκεκριμένα το… μισό εκατομμύριο ανά ημέρα. Εκτός του αμιγώς οικονομικού, όμως, πρόκειται να τον μετατρέψει σε συνιδιοκτήτη του συλλόγου!

Σύμφωνα με τις νέες λεπτομέρειες που ήρθαν στο φως, οι διοικούντες την Αλ Νασρ πρόσφεραν στον Πορτογάλο σούπερ σταρ ένα ποσοστό της τάξης του 5% των μετοχών του συλλόγου, θέλοντας να του δείξουν με αυτό τον τρόπο την ευγνωμοσύνη τους και να ανταποδώσουν για την αφοσίωση και τον ζήλο που έχει επιδείξει προς το κλαμπ τόσο αγωνιστικά όσο και επικοινωνιακά.

Πρόκειται για έναν όρο… ανεκτίμητης αξίας, καθώς πίσω από τον σύλλογο βρίσκεται το Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας, εναποθέτοντας δεκάδες δισεκατομμύρια τα τελευταία δυόμισι χρόνια για την ανάπτυξη του συλλόγου και του ποδοσφαιρικού προϊόντος εν γένει στη χώρα.

Επιπλέον, ο Κριστιάνο Ρονάλντο επιθυμεί διακαώς να περιβάλλεται από συμπαίκτες στους οποίους έχει «τυφλή» εμπιστοσύνη. Ένας από αυτούς θα μπορούσε να είναι ο Κασεμίρο, ο οποίος φαίνεται να αντιμετωπίζει προβλήματα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εξαιτίας της αγωνιστικής κατάστασης του συλλόγου. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα είναι η τρίτη φορά που ο Πορτογάλος σταρ μοιράζεται τα ίδια αποδυτήρια με τον Βραζιλιάνο. Η πρώτη φορά ήταν στη Ρεάλ Μαδρίτης, για συνολικά 5 σεζόν, ενώ η δεύτερη είχε πολύ λιγότερη διάρκεια, μόλις 5 μηνών στο «Ολντ Τράφορντ».

