Με τον Ντέμιαν Λίλαρντ να σκοράρει 30 πόντους και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κάνει double-double, με 26 πόντους και 11 ριμπάουντ, οι Μπακς πέτυχαν τη δεύτερη σερί νίκη τους κόντρα στους Μάτζικ, μέσα στο «Fiserv Forum».

Τα «ελάφια» (22-17) προσπέρασαν το Ορλάντο (23-19) στη μάχη που δίνουν οι δύο ομάδες για την τέταρτη θέση στην Ανατολική Περιφέρεια του NBA. Οι Κυπελλούχοι έχουν πλέον 3-0 κόντρα στους Μάτζικ, ενώ το φινάλε της σεζόν είναι προγραμματισμένο στις 8 Μαρτίου στο Μιλγουόκι.

Οι Μπακς με 19 σερί πόντους κατάφεραν να κάνουν τη διαφορά 27-9, με τον Λίλαρντ να σκοράρει 9 πόντους, έχοντας στο ρεπερτόριό του και ένα τρίποντο σε εεκείνο το διάστημα.

Συνολικά, ο Γιάννης είχε 26 πόντους (11/15 δίποντα, 4/8 βολές), 11 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 6 λάθη σε 29:51.

Πρώτος σκόρερ για τους φιλοξενούμενους ήταν ο Πάολο Μπαντσέρο με 22 πόντους, ενώ οι γηπεδούχοι στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξαν χωρίς τον Αντρέ Τζάκσον τζούνιορ.

Και οι δύο ομάδες παίζουν τα ξημερώματα του Σαββάτου, με τους Μάτζικ να πηγαίνουν στη Βοστώνη για να αντιμετωπίσουν τους Σέλτικς και τους Μπακς να υποδέχονται τους Τορόντο Ράπτορς.

Τα δωδεκάλεπτα: 34-16, 62-41, 92-68, 122-93

