Στο πένθος βυθίστηκε το ποδόσφαιρο της Παλαιστίνης. Ο θρυλικός παίκτης της εθνικής ομάδας, Σουλεϊμάν Αλ-Ομπαΐντ βρέθηκε νεκρός μετά από πυρά που δέχτηκε στη Γάζα.

Ο 40χρονος, όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της Παλαιστίνης, πυροβολήθηκε από στρατιώτες του Ισραήλ και ενώ την ίδια ώρα βρισκόταν σε ένα σημείο όπου περίμενε να φτάσει ανθρωπιστική βοήθεια.

Ο Αλ-Ομπαΐντ θεωρείται μια θρυλική μορφή για το ποδόσφαιρο της Παλαιστίνης, αλλά και ένας άνθρωπος με κοινωνικές δραστηριότητες και επί της ουσίας πρότυπο για τους νεαρούς. Ήταν παντρεμένος και πατέρας πέντε παιδιών, με τις αρχές να τον εντοπίζουν νεκρό από πυρά που δέχτηκε.

Οι ομάδες της Παλαιστίνης και αρκετοί ακόμη φορείς της χώρας έχουν ποστάρει για τον Σουλεϊμάν Αλ-Ομπαΐντ, μεταφέροντας τα συλλυπητήριά τους, όπως και η Ντεπορτίβο Παλεστίνο από τη Χιλή.

