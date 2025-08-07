Στον τρόπο με τον οποίο η ομάδα του θα προσεγγίσει τον αποψινό αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Σαχτάρ αναφέρεται ο Ρουί Βιτόρια στο γραπτό του μήνυμα στο πρόγραμμα του ματς.

«Πρέπει να γυρίσουμε σελίδα. Αυτό κάνει τους Πρωταθλητές: το να ξεπερνούν άμεσα τέτοιες καταστάσεις, να κάνουν την αυτοκριτική τους αλλά να εστιάζουν στον επόμενο αγώνα. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, ανταγωνιστικοί και αποτελεσματικοί, όχι μόνο στο αντίπαλο τέρμα, αλλά και στις προσωπικές μονομαχίες, τις διεκδικούμενες μπάλες, σε ένα παραπάνω σπριντ, σε όλες τις λεπτομέρειες», ανέφερε ο Πορτογάλος τεχνικός και πρόσθεσε:

« Είναι σημαντικό να έχουμε εμείς την μπάλα στα πόδια μας και, όπως και με τη Ρέιντζερς, να τους χαλάσουμε το παιχνίδι όσο γίνεται. Να τους δυσκολέψουμε, κλέβοντας μπάλες ψηλά και βγάζοντας αντεπιθέσεις, αλλά και να δείξουμε κι εμείς την ποιότητά μας επιθετικά», κατέληξε.

