bwin - €50.000 μετρητά* από το EuroBasket Predictor!

Στην bwin είσαι ο απόλυτος πρωταγωνιστής και στο EuroBasket! Ο νέος διαγωνισμός του κορυφαίου στοιχηματικού brand παίζει στα παρκέ της Ευρώπης και μοιράζει €50.000 μετρητά*!

Τι είναι το EuroBasket Predictor; Λίγες μέρες πριν το πρώτο τζάμπολ της διοργάνωσης, απαντάς σε δέκα ερωτήσεις, με τη συμμετοχή να είναι δωρεάν και διεκδικείς τις €50.000 μετρητά*! Οι σωστές προβλέψεις στον διαγωνισμό της bwin σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στο χρηματικό έπαθλο.

Παίζει EuroBasket Predictor με €50.000 μετρητά*; Παίζει στην bwin!

Το EuroBasket έρχεται σε πρώτο πλάνο στην bwin! Οι αναμετρήσεις της κορυφαίας διοργάνωσης έρχονται με σούπερ αποδόσεις, ειδικά στοιχήματα παικτών, αμέτρητες αγορές, Ενισχυμένες Αποδόσεις και Build A Bet*. Κάθε πόντος στα παρκέ της Ευρώπης παίζει στην bwin.

Ο χρόνος κυλά αντίστροφα για να δούμε τους σταρ του ευρωπαϊκού μπάσκετ να… μονομαχούν για την κορυφή! Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι μπροστάρης των προσπαθειών της, η εθνική Ελλάδας θα ψάξει μία ακόμα διάκριση σε EuroBasket. Το μυθικό 1987 η Ευρώπη «βάφτηκε» για πρώτη φορά γαλανόλευκη, για ν’ ακολουθήσει το 2005!

Παίζεις στην bwin, για τις €50.000 μετρητά* του EuroBasket Predictor!

Δύο χρυσά για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα - στο EuroBasket - ενώ το 2009 στην Πολωνία, αποτέλεσε την χρονιά που η «γαλανόλευκη» βρέθηκε στο βάθρο (3η θέση). Κοινός παρονομαστής; Ο Βασίλης Σπανούλης. Ο «θρύλος» του ελληνικού κι ευρωπαϊκού μπάσκετ, τότε ηγήθηκε των προσπαθειών της Εθνικής και τώρα είναι ο προπονητής, που καλείται να επαναφέρει την Ελλάδα στις θέσεις των μεταλλίων.

bwin - Διαγωνισμός μετρητών*: EuroBasket Predictor με €50.000!

Το παιχνίδι παίζεται στην bwin, με δέκα ερωτήσεις, €50.000 μετρητά* και δωρεάν συμμετοχή στο εκπληκτικό EuroBasket Predictor!

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.