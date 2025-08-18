Ρισόν Χολμς: Με το «καλημέρα» συναντάει τον… προκάτοχο του

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε το «παζλ» των μεταγραφών του με την προσθήκη του Ρισόν Χολμς ο οποίος συμπληρώνει τη θέση «5» μαζί με τους Λεσόρ και Γιούρτσεβεν. Έτσι οι «πράσινοι» πλέον μπαίνουν σε ρυθμούς… προετοιμασίας, παρόλο που αυτή θα γίνει υπό δύσκολες συνθήκες εξαιτίας των πολλών απουσιών.

Η φετινή σεζόν ξεκινάει ακόμα πιο νωρίς αφού για πρώτη φορά η πρεμιέρα της Euroleague θα γίνει Σεπτέμβριο και όχι Οκτώβριο.

Πηγή: skai.gr

