Πριν εξελιχθεί σε έναν από τους καλύτερους φόργουορντ στην Ευρώπη με τη Μονακό, ο Άλφα Ντιαλό είχε γίνει το 2021 για ένα σύντομο χρονικό διάστημα παίκτης του Παναθηναϊκού, ωστόσο αποχώρησε πριν καν φορέσει την πράσινη φανέλα.

Ο 28χρονος φόργουορντ μίλησε στο «Backdoor Podcast» και αναφέρθηκε στο πέρασμά του από το «τριφύλλι», αλλά και στα όσα έφεραν την πολύ γρήγορη αποχώρησή του από την ομάδα.

«Τι πήγε στραβά; Δεν νομίζω ότι κάτι πήγε στραβά. Υπέγραψα, νομίζω, διετές συμβόλαιο (σ.σ. ήταν τριετές), αλλά ο προπονητής που με είχε επιλέξει, έφυγε από την ομάδα και ο νέος προπονητής που ήρθε ήθελε να φέρει τους δικούς του παίκτες και τους δικούς του ανθρώπους», είπε αναλυτικά και συνέχισε:

«Νομίζω ότι ήθελαν να με δανείσουν ή κάτι τέτοιο, αλλά νομίζω ότι δεν υπήρξε συμφωνία. Χωρίσαμε τελικά τους δρόμους μας και τότε όταν συνέβη αυτό, τηλεφώνησε η Μονακό και άρπαξα την ευκαιρία».

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ντιαλό είχε αποκτηθεί όταν προπονητής του Παναθηναϊκού ήταν ο Όντεντ Κάτας, ωστόσο στη συνέχεια ανέλαβε ο Δημήτρης Πρίφτης ο οποίος δεν τον είχε στα πλάνα του, με τον παίκτη να ζητά τότε να αποχωρήσει από τους «πράσινους».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.