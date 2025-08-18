Λογαριασμός
Ανακοινώθηκε από τη Σαμπάμπ Αλ Αχλί ο Μαξίμοβιτς

Η Σαμπάμπ Αλ Αχλί ανακοίνωσε την απόκτηση του Νεμάνια Μαξίμοβιτς από τον Παναθηναϊκό

Μαξίμοβιτς

Ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς αποτελεί επίσημα παρελθόν από τον Παναθηναϊκό για να συνεχίσει την καριέρα του στη Σαμπάμπ Αλ Αχλί.

Μετά το «αντίο» των «πράσινων», ο Σέρβος παίκτης ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα από την ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Υπενθυμίζεται ότι ο Παναθηναϊκός θα βάλει στα ταμεία του περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ από την πώληση του Μαξίμοβιτς.

Πηγή: sport-fm.gr

