Ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς αποτελεί επίσημα παρελθόν από τον Παναθηναϊκό για να συνεχίσει την καριέρα του στη Σαμπάμπ Αλ Αχλί.
Μετά το «αντίο» των «πράσινων», ο Σέρβος παίκτης ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα από την ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
Υπενθυμίζεται ότι ο Παναθηναϊκός θα βάλει στα ταμεία του περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ από την πώληση του Μαξίμοβιτς.
🚨 رسميا | برعاية بن غاطي القابضة— نادي شباب الأهلي (@Shabab_AlAhliFC) August 17, 2025
تعلن شركة شباب الاهلي لكرة القدم عن تعاقدها مع لاعب الوسط الصربي نيمانيا ماكسيموفيتش (30 عاماً) قادما من نادي باناثينايكوس اليوناني @Binghatti_AE pic.twitter.com/2o4VDWkxNe
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.