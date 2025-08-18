Ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς αποτελεί επίσημα παρελθόν από τον Παναθηναϊκό για να συνεχίσει την καριέρα του στη Σαμπάμπ Αλ Αχλί.

Μετά το «αντίο» των «πράσινων», ο Σέρβος παίκτης ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα από την ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Υπενθυμίζεται ότι ο Παναθηναϊκός θα βάλει στα ταμεία του περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ από την πώληση του Μαξίμοβιτς.

🚨 رسميا | برعاية بن غاطي القابضة

تعلن شركة شباب الاهلي لكرة القدم عن تعاقدها مع لاعب الوسط الصربي نيمانيا ماكسيموفيتش (30 عاماً) قادما من نادي باناثينايكوس اليوناني @Binghatti_AE pic.twitter.com/2o4VDWkxNe — نادي شباب الأهلي (@Shabab_AlAhliFC) August 17, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.