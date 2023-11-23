Ο Κορέια σφυρίζει στο Άρης-Παναθηναϊκός

Ο Γκουστάβο Κορέια θα διευθύνει το σημαντικότερο παιχνίδι της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος ανάμεσα στον Άρη και τον Παναθηναϊκό.



Επιλογή της ΚΕΔ για το ντέρμπι του «Κλεάνθης Βικελίδης» είναι ο Πορτογάλος που ανήκει στη β’ κατηγορία της UEFA (με βοηθούς τους συμπατριώτες του, Τιάγκο Κόστα-Ρούι Τεϊξέιρα και στο VAR τον Μπρούνο Εστέβες).

Ο συγκεκριμένος ρέφερι είχε σφυρίξει στο περσινό Άρης-ΑΕΚ (0-2) για την κανονική διάρκεια της Stoiximan Super League, ενώ είχε ξανάρθει στη χώρα μας τη σεζόν 2021-22 για τα παιχνίδια Αστέρας Τρίπολης-Άρης (0-2) και Ατρόμητος-Απόλλων Σμύρνης (1-0).



Κατά τ’ άλλα, στο παιχνίδι της ΑΕΚ με αντίπαλο τον ΠΑΣ στα Γιάννενα ορίστηκε ο Διαμαντόπουλος, ενώ την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Παναιτωλικό στο «Καραϊσκάκη» θα διευθύνει ο Περράκης.



Αναλυτικά οι διαιτητές της 12ης αγωνιστικής



Παρασκευή, 24/11



18.15 OΦΗ - Βόλος: Διαιτητής: Ανδριανός, Βοηθοί: Κωσταράς, Πετρόπουλος, 4ος: Ματσούκας, VAR: Ζαμπαλάς, AVAR: Σπυρόπουλος.



Σάββατο, 25/11

17.30 Ολυμπιακός - Παναιτωλικός: Διαιτητής: Περράκης, Βοηθοί: Aπτόσογλου, Καραλής, 4ος: Τσέτσιλας , VAR: Παπαδόπουλος, AVAR: Νικολαϊδης.



19.30 ΠΑΟΚ - Πανσερραϊκός: Κατσικογιάννης, Βοηθοί: Κούλα, Βεργέτης, 4ος: Πουλικίδης, VAR: Πολυχρόνης , AVAR: Χριστάκογλου.



Κυριακή, 26/11



16.00 Κηφισιά - Αστέρας Τρίπολης: Διαιτητής: Τσακαλίδης, Βοηθοί: Παπαδάκης, Κομισοπούλου , 4ος: Βάτσιος , VAR: Παπαπέτρου , AVAR: Φωτόπουλος



17.00 ΠΑΣ Γιάννινα - ΑΕΚ: Διαιτητής: Διαμαντόπουλος, Βοηθοί: Ψάρρης, Τριανταφυλλου, 4ος: Μαλούτας, VAR: Μανούχος , AVAR: Μεϊντανάς.



19.30 Λαμία - Ατρόμητος: Διαιτητής: Βεργέτης, Βοηθοί: Στεφανής, Κορώνας, 4ος: Φωτιάς, VAR: Τσαγκαράκης, AVAR:Σαμοϊλης.



20.30 Άρης - Παναθηναϊκός: Διαιτητής: Κορέια , Βοηθοί: Τιάγκο, Tεϊξέιρα, 4ος: Τσιάρας, VAR: Εστέβες , AVAR: Nικολακάκης.

