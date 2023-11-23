Για τις σπουδαίες εμφανίσεις της Εθνικής, με αποκορύφωμα την ισοπαλία με τη Γαλλία, μίλησε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Τάσος Μπακασέτας.

Ο αρχηγός της «γαλανόλευκης» μοιράστηκε το… μυστικό της επιτυχίας, τονίζοντας το μαχητικό πνεύμα και την ενότητα που διακατέχει το σύνολο.

Επίσης, σχολίασε όσα ακούγονται για την πιθανότητα να απομακρυνθεί ο Γκουστάβο Πογέτ από τον πάγκο, χαρακτηρίζοντας άδικο το ενδεχόμενο να πάει η Εθνική στο Euro χωρίς αυτόν.

Ακούστε τη συνέντευξη του Τάσου Μπακασέτα στον Μιχάλη Τσόχο:

Αναλυτικά, όσα είπε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 και την εκπομπή «Fast and curious»:

Για τα θετικά αποτελέσματα της Εθνικής: «Η κατάλληλη έκφραση είναι ότι το χρωστούσαμε στους εαυτούς μας με τις εμφανίσεις που είχαμε κάνει τελευταία. Δεν ήταν μεγάλη έκπληξη για εμάς, βλέπαμε πως βελτιωνόμασταν και ήταν το κερασάκι στην τούρτα για εμάς».

Για το τι τον έκανε να νιώθει αισιοδοξία: «Το ταλέντο αυτής της ομάδας, ότι όλοι αγωνιζόντουσαν σε υψηλό επίπεδο και μέσα από τις ομάδες τους έκαναν τη διαφορά. Το μεγάλο μειονέκτημα ήταν ότι δεν υπήρχε πολλή εμπειρία. Όλες οι εθνικές ομάδες όταν πετυχαίνουν αυτή την αλλαγή από παίκτες με μεγάλη εμπειρία σε πιο νεαρούς, έχουν κάποια σκαμπανεβάσματα. Το πιο σημαντικό είναι η εμπειρία».

Για ηγετική φυσιογνωμία που δείχνουν κάποιοι παίκτες και το παράδειγμα του Παναγιώτη Ρέτσου: «Ο Ρέτσος είχε τα στοιχεία από πολύ μικρός, είναι κάποιοι παίκτες που από μικροί δείχνουν ηγετικά χαρακτηριστικά. Έβλεπες ένα παίκτη 18 χρονών σαν να ήταν 28. Πέρασε μετά κάποιες δύσκολες καταστάσεις, όπως όλοι, είχε κάποιους τραυματισμούς. Τώρα είναι έτοιμος να δείξει ότι έχει βελτιωθεί και να παρουσιάσει το πακέτο που μπορεί. Είναι σημαντικό ότι έχουν μπει οι βάσεις σε αυτή την ομάδα. Κάθε ποδοσφαιριστής που έρχεται, είτε ξεκινάει είτε είχε κληθεί ξανά, βλέπει ποια είναι τα πρότυπα στην Εθνική και έχει την ανάλογη συμπεριφορά. Προτεραιότητά μας είναι η Εθνική και τίποτα άλλο, ο κάθε ένας μας δίνει το 100%».

Για τον ανταγωνισμό που υπάρχει σε όλες τις θέσεις, με αφορμή τον Δημήτρη Γιαννούλη: «Είναι πολύ σημαντικό σε ομάδες που έχουν φιλοδοξίες να υπάρχει υγιής ανταγωνισμός. Υπάρχει στην Εθνική σε όλες τις θέσεις. Ο Δημήτρης (σ.σ. Γιαννούλης) δεν έπαιζε, αλλά έχει δείξει την αξία του ως ποδοσφαιριστής. Έτσι είναι το επάγγελμά μας, κάθε φορά κρινόμαστε από το αποτέλεσμα και οφείλουμε η απόδοσή μας να κινείται σε υψηλά στάνταρ. Ένας να χαλάει τη χημεία, φαίνεται στο γήπεδο. Εμείς αγωνιζόμαστε σαν ομάδα και βάζουμε πάνω από όλα την Εθνική».

Για την πίεση που υπάρχει για την πρόκριση: «Δεν μας απασχολεί το τι θα πει ο καθένας. Αν είχαμε μπει σε αυτή τη διαδικασία θα είχαμε χάσει πολλά και δεν θα εμφανίζαμε αυτό το πρόσωπο. Όλο αυτό έχει να κάνει με το πνευματικό κομμάτι. Έχουμε αποδείξει ότι πλέον μπορούμε να διαχειριστούμε τέτοιου είδους παιχνίδια. Τα δύο παιχνίδια με την Ιρλανδία ήταν τέτοια παιχνίδια, το πρώτο εντός ήταν πολύ σημαντικό, με τρομερή πίεση. Οφείλαμε να το κερδίσαμε. Αν χάναμε, ακόμα και με “Χ”, θα τελείωνε και η υπέρβαση που θα είχαμε στο μυαλό μας. Δεν κερδίσαμε μόνο, ήμασταν πολύ καλύτεροι σε όλη τη διάρκεια, τα κάναμε όλα. Όντως αυτά τα ματς είναι διαφορετικά, έχει να κάνει με το πνευματικό. Είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε κάθε είδους κατάσταση».

Για το αν υπάρχει σκέψεις ότι μπορεί να παίξουν στο Euro χωρίς τον Πογέτ: «Δεν κάνει να το συζητάμε. Αν κάτι δεν μου αρέσει στη ζωή μου είναι η αδικία. Θα είναι μεγάλη αδικία, γιατί έχουμε ξεκινήσει μαζί του όλη αυτή την προσπάθεια. Κανείς δεν θέλει κάτι τέτοιο. Νιώθουμε καλά με τον προπονητή. Σε όλα τα ματς, εκτός από ένα, έχουμε εξαιρετική εικόνα. Δεν βρίσκω λόγο να κάνουμε αλλαγή. Αν ο προπονητής θέλει να κάνει κάτι άλλο, είναι διαφορετικό. Αν θέλει να μείνει ο προπονητής και δεν έρθει σε αυτό που κάναμε όλοι μαζί, είναι άδικο.

Θα είναι πολύ δύσκολο να έρθει κάποιος άλλος. Θα παίξουμε τέλη Μαρτίου, θα έρθει ένας προπονητής Απρίλιο… Θα έχουμε λίγες μέρες, δεν είναι εύκολο. Μπορεί να είναι καλός προπονητής, αλλά δεν θα είναι εύκολο να βρούμε τα πατήματά μας. Δεν θεωρώ ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Προέχουν τα ματς του Μάρτιου, πρέπει να βάλουμε εκεί την ενέργειά μας και στο τέλος θα πάνε όλα καλά».

Για το αν ένιωσαν ότι ο κόσμος τους στηρίζει: «Το νιώσαμε σε αυτά τα παιχνίδια. Όταν αρχίσαμε είχαμε κάποια ματς στο ΟΑΚΑ με 1000 άτομα. Ήταν στόχος μας να φέρουμε τον κόσμο στο γήπεδο, να χαίρεται για αυτό που βλέπει. Μεγάλη νίκη για εμάς. Ξέρουμε ότι ο κόσμος είναι απαιτητικός. Όταν και οι ίδιοι έχουμε απαιτήσεις από τους εαυτούς μας, φέρνουμε και τον κόσμο κοντά μας».

Για τη στιγμή του ματς με τη Γαλλία που ένιωσε ότι είμαστε καλή ομάδα: «Στο 2-1 ένιωσα ότι θα βάλουμε και τρίτο γκολ. Όταν είδα την ενέργεια που έγινε από τον Γιαννούλη είπα “τι ομαδάρα είναι αυτή”. Κάναμε ανατροπή στη δεύτερη, τρίτη καλύτερη ομάδα του κόσμου».

Για το πώς νοιώθει ο ίδιος: «Με βοήθησε πολύ ψυχολογικά το παιχνίδι, το χρειαζόμουν πολύ γιατί προερχόμουν από έναν τραυματισμό. Πάντα ένα παιχνίδι με την Εθνική έχει ιδιαίτερη βαρύτητα».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.