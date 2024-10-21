Λογαριασμός
Παρέμεινε στην 11η θέση της κατάταξης ο Τσιτσιπάς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς παρέμεινε στην 11η θέση της παγκόσμιας κατάταξης στο τένις, σύμφωνα με τη νέα λίστα που ανακοίνωσε σήμερα (21/10) η ATP.  

Στέφανος Τσιτσιπάς

Στο μεταξύ, στην πρώτη δεκάδα ο Ιταλός Γιανίκ Σίνερ παραμένει στο Νο 1 και διατηρεί το προβάδισμά του, με τον Κάρλος Αλκαράθ να είναι δεύτερος και ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ να παραμένει στην 3η θέση του κόσμου.

Η πρώτη 11άδα της κατάταξης της ATP έχει ως εξής:

1. Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 11.920 βαθμοί
2. Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 7.120
3. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 6.795
4. Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 6.210
5. Ντανιίλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) 5.530
6. Τέιλορ Φριτζ (ΗΠΑ) 4.380
7. Αντρέι Ρούμπλεφ (Ρωσία) 4.150
8. Κάσπερ Ρούουντ (Νορβηγία) 3.890
9. Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ (Βουλγαρία) 3.735
10. Αλεξ Ντε Μινόρ (Αυστραλία) 3.570
11. Στέφανος Τσιτσιπάς (Ελλάδα) 3.405

