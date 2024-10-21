Παρέμεινε στην 11η θέση της κατάταξης ο Τσιτσιπάς

Στο μεταξύ, στην πρώτη δεκάδα ο Ιταλός Γιανίκ Σίνερ παραμένει στο Νο 1 και διατηρεί το προβάδισμά του, με τον Κάρλος Αλκαράθ να είναι δεύτερος και ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ να παραμένει στην 3η θέση του κόσμου.

Η πρώτη 11άδα της κατάταξης της ATP έχει ως εξής:

1. Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 11.920 βαθμοί

2. Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 7.120

3. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 6.795

4. Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 6.210

5. Ντανιίλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) 5.530

6. Τέιλορ Φριτζ (ΗΠΑ) 4.380

7. Αντρέι Ρούμπλεφ (Ρωσία) 4.150

8. Κάσπερ Ρούουντ (Νορβηγία) 3.890

9. Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ (Βουλγαρία) 3.735

10. Αλεξ Ντε Μινόρ (Αυστραλία) 3.570

11. Στέφανος Τσιτσιπάς (Ελλάδα) 3.405

