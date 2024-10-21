Η εισαγγελία ερευνά επίθεση ανθρώπων που είχαν διαπιστευτεί ως φροντιστές του ΠΑΟΚ, όπως ανέφερε ο Κώστας Κετσετζόγλου στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 καυτηριάζοντας τη συμπεριφορά των φιλοξενούμενων αλλά και του Ραζβάν Λουτσέσκου μετά το 1-1 απέναντι στην ΑΕΚ στην OPAP Arena.

«Έχει ανοίξει φάκελος και η εισαγγελία ερευνά επίθεση ανθρώπων του ΠΑΟΚ που έχουν δηλωθεί ως φροντιστές αλλά μόνο με φροντιστές δεν μοιάζουν. Υπήρξε επίθεση των διαπιστευμένων του ΠΑΟΚ στα αστυνομικά όργανα. Επιτέθηκαν σε έναν αστυνομικό, αντεπιτέθηκε μια διμοιρία που ήταν εκεί και έφαγαν και ξύλο οι… φροντιστές. Έχουν γραφτεί και από τη ΔΕΑΒ και στο φύλλο αγώνα οι προβοκάτσιες του Λουτσέσκου. Έκανε τη χειρονομία με την κλεψιά, το παραμύθι που λέει έξι χρόνια τώρα. Ο Γιώργος Κοσμάς τού έλεγε ‘πήγαινε στα αποδυτήρια, μην προβοκάρεις’. Ευτυχώς ο κόσμος συγκρατήθηκε και δεν είχαμε άλλα σκηνικά. Να δούμε αν επιτέλους θα τιμωρηθεί ο Λουτσέσκου για όλα αυτά που κάνει τόσα χρόνια», ανέφερε.

Για τη σημερινή δήλωση του Μάριου Ηλιόπουλου είπε: «Είναι άλλη μια φορά που αντιδρά άμεσα σε κάτι, μετά το πρόστιμο που ακολούθησε τον αποκλεισμό από τη Νόα ή τη συνάντηση με τον Μάκη Γκαγκάτση μετά τη διαιτησία στο Αγρίνιο».

Σχολιάζοντας τη διαιτησία τόνισε: «Για μένα είναι ξεκάθαρο πέναλτι στον Λιβάι. Ο Μπάμπα πάει με απλωμένο πόδι, είναι και επικίνδυνο παιχνίδι. Επίσης δεν μπορώ να θυμηθώ παιχνίδι τα τελευταία 30 χρόνια που να μην έχει καθυστερήσεις. Έδειξε τρία λεπτά καθυστερήσεις, ο Καμαρά ήταν ένα λεπτό κάτω και το σφύριξε στο 92:53».

Τέλος, για την εικόνα της «Ένωσης» είπε: «Θα μπορούσε να κερδίσει η ΑΕΚ, αλλά από τα πέντε ματς που έχουν γίνει στο νέο γήπεδο ο ΠΑΟΚ ήταν πιο ανταγωνιστικός από ποτέ. Αυτό που δοκίμασε ο Αλμέιδα δεν λειτούργησε τόσο καλά. Επέλεξε να παίξει ουσιαστικά με δύο παίκτες στην κορυφή, ο Λαμέλα ερχόταν περισσότερο από το κέντρο και δεν επένδυσε τόσο πολύ στα άκρα, καθώς ήθελε να χτυπήσει πιο πολύ από τον άξονα. Πιστεύω πως θα το ξαναδούμε, ίσως και με μια αλλαγή διάταξης, με ρόμβο στο κέντρο. Μπορεί να γίνει και με Γκαρσία-Μαρσιάλ, αν και αυτή τη στιγμή ο καλύτερος επιθετικός της ΑΕΚ είναι ο Πιερό. Το θέμα είναι να φορμαριστεί ο Λιβάι και να βρεθεί η χημεία».

