Λευκός καπνός και στη Μαδρίτη: Συμφώνησε και υπογράφει για 3 χρόνια με τη Ρεάλ ο Τσάμπι Αλόνσο

Οριστικές φαίνεται πως θα είναι οι εξελίξεις στη Ρεάλ Μαδρίτης, αφού η Marca αναφέρει ότι ο Αλόνσο θα είναι ο αντικαταστάτης του Κάρλο Αντσελότι

Τσάμπι Αλόνσο

Αλλάζει σελίδα και μπαίνει σε νέα εποχή η Ρεάλ Μαδρίτης!

Όπως αναφέρει η Marca ο Τσάμπι Αλόνσο θα είναι από τη νέα σεζόν ο προπονητής της Βασίλισσας και θα αντικαταστήσει τον Κάρλο Αντσελότι, ο οποίος απέρχεται και όπως όλα δείχνουν θα αποτελέσει τον επόμενο ομοσπονδιακό τεχνικό της εθνικής Βραζιλίας!

Η ισπανική ιστοσελίδα και συγκεκριμένα ο Χοσέ Φέλιξ Ντίαθ που ασχολείται με το ρεπορτάζ των «μερένχες» αναφέρει ότι στις 25 Μαΐου ο Αντσελότι θα αποχαιρετήσει το «Μπερναμπέου» σε ένα ματς το οποίο θα γίνει αποκλειστικά για το «αντίο» του.

Ο Τσάμπι Αλόνσο από τη μεριά του μετά την οριστικοποίηση της αποχώρησής του από την Μπάγερ Λεβερκούζεν με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα τη σεζόν 2023/24 θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών, ενώ η Marca αποκαλύπτει ότι ο Βάσκος τεχνικός έχει ήδη αποφασίσει και για το staff που θα έχει στο πλάι του στον πάγκο.

Θυμίζουμε ότι ο Τσάμπι Αλόνσο πραγματοποίησε μια σπουδαία καριέρα και ως ποδοσφαιριστής στη Ρεάλ Μαδρίτης από το 2009 ως το 2014, κατακτώντας ένα Champions League, ένα πρωτάθλημα, ένα σούπερ Καπ και δυο Κύπελλα Ισπανίας!

Πηγή: sport-fm.gr

