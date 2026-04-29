Σε... αναμμένα κάρβουνα βρίσκεται η Ρεάλ Μαδρίτης με το «καλημέρα» της έναρξης των playoffs της φετινής Ευρωλίγκας.



Τρία λεπτά πριν το τζάμπολ στο Game 1 με αντίπαλο τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη «Movistar Arena», οι «μερένχες» είδαν τον Έντι Ταβάρες να αποχωρεί από το παρκέ με έντονους πόνους στο αριστερό του γόνατο, μετά από χτύπημα που δέχθηκε σε διεκδίκηση ενός ριμπάουντ.

Ο θηριώδης σέντερ των Ισπανών δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες των ανθρώπων της Ρεάλ στον πάγκο της ομάδας, ωστόσο, λίγο αργότερα, πήρε την άγουσα για τα αποδυτήρια και μάλιστα κουτσαίνοντας, δείχνοντας να πονά αρκετά...



Τις επόμενες ώρες αναμένεται να ξεκαθαρίσει η κατάσταση του τραυματισμού του, ελέω και της συνέχειας των playoffs της διοργάνωσης.

🚨 ¡Saltan las alarmas en el Real Madrid!



Edy Tavares ha tenido que pedir el cambio tras un golpe en la rodilla y se ha ido a vestuarios cuando el juego apenas llevaba un par de minutos. pic.twitter.com/h9teXmtA5E — Noelia Gómez Mira (@noeliagomezmira) April 29, 2026

