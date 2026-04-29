Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συναγερμός στη Ρεάλ: Αποχώρησε κουτσαίνοντας από το Game 1 με πόνους στο γόνατο ο Ταβάρες - Βίντεο

Τρία λεπτά μετά το τζάμπολ στο Ρεάλ Μαδρίτης-Χάποελ Τελ Αβίβ, ο Έντι Ταβάρες αποχώρησε για τα αποδυτήρια με έντονους στο αριστερό γόνατο

Σε... αναμμένα κάρβουνα βρίσκεται η Ρεάλ Μαδρίτης με το «καλημέρα» της έναρξης των playoffs της φετινής Ευρωλίγκας.

Τρία λεπτά πριν το τζάμπολ στο Game 1 με αντίπαλο τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη «Movistar Arena», οι «μερένχες» είδαν τον Έντι Ταβάρες να αποχωρεί από το παρκέ με έντονους πόνους στο αριστερό του γόνατο, μετά από χτύπημα που δέχθηκε σε διεκδίκηση ενός ριμπάουντ.

Ο θηριώδης σέντερ των Ισπανών δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες των ανθρώπων της Ρεάλ στον πάγκο της ομάδας, ωστόσο, λίγο αργότερα, πήρε την άγουσα για τα αποδυτήρια και μάλιστα κουτσαίνοντας, δείχνοντας να πονά αρκετά...

Τις επόμενες ώρες αναμένεται να ξεκαθαρίσει η κατάσταση του τραυματισμού του, ελέω και της συνέχειας των playoffs της διοργάνωσης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ευρωλίγκα Ρεάλ Μαδρίτης
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark