Παναθηναϊκός: Ο δρόμος για το ΟΑΚΑ άνοιξε στην Ισπανία

Ο Παναθηναϊκός AKTOR απέδειξε πως διαθέτει το ειδικό βάρος που απαιτείται για τις μεγάλες διοργανώσεις.

Αν στο πρώτο παιχνίδι επέβαλε έναν αργό ρυθμό με σκληρή άμυνα, στο δεύτερο ματς φανέρωσε μια άλλη πτυχή του χαρακτήρα του.

Παρά το γεγονός ότι δέχτηκε 105 πόντους, η ομάδα λειτούργησε σαν «χαμαιλέοντας», ακολουθώντας το γρήγορο τέμπο των Ισπανών και κερδίζοντάς τους τελικά στο δικό τους παιχνίδι.

Αυτή η πνευματική ετοιμότητα και η ικανότητα επιβίωσης σε κάθε σενάριο αγώνα είναι που κάνει τη διαφορά στις σειρές των playoffs.

Πηγή: skai.gr

