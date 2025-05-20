Ραντεβού σε ένα κατάστημα ΟΠΑΠ για μια αυθεντική εμπειρία Formula 1

Το μονοθέσιο της McLaren κάνει… pitstop στα καταστήματα ΟΠΑΠ, προσφέροντας στους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού μια πρωτόγνωρη εμπειρία προσομοίωσης αγώνα Formula 1.

Οι επισκέπτες επιλεγμένων καταστημάτων ΟΠΑΠ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη μετατρέπονται σε πιλότους, οδηγώντας ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο μέσα από τον πιο εξελιγμένο τεχνολογικά προσομοιωτή.

Με τρεις μεγάλες οθόνες και τον εκκωφαντικό ήχο από τον V12 κινητήρα, ο προσομοιωτής του μονοθέσιου σε μεταφέρει σε όποια πίστα επιλέξεις για να ζήσεις μια αυθεντική εμπειρία ταχύτητας.

Εβδομαδιαίες κληρώσεις για πλούσια δώρα

Όσοι δοκιμάσουν τις F1 οδηγικές τους ικανότητες σε ένα κατάστημα ΟΠΑΠ, μπορούν να σκανάρουν ένα ειδικό QR code και να λάβουν μέρος σε εβδομαδιαίες κληρώσεις διεκδικώντας πλούσια δώρα.

Παράλληλα, συμμετέχουν και σε μια μεγάλη κλήρωση για 3 εισιτήρια του Grand Prix της Ουγγαρίας, στις 3 Αυγούστου.

Μπορείτε να βρείτε την λίστα με τα καταστήματα ΟΠΑΠ που φιλοξενούν τον προσομοιωτή της McLaren F1 στο παρακάτω link:

https://www.opap.gr/mclarenf1corner?dateFrom=1747699200000&dateTo=1748649600000&nearMe=false&showFavorites=false



18+ επίγειο |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

Πηγή: skai.gr

