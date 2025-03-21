Ραφίνια: «Σκεφτόμουν σοβαρά να φύγω από την Μπαρτσελόνα το καλοκαίρι»

Ο Ραφίνια διανύει μια καταπληκτική σεζόν στην Μπαρτσελόνα, ωστόσο λίγους μήνες πριν σκεφτόταν να αποχωρήσει από την ομάδα, αφού δεν είχε την εμπιστοσύνη της τεχνικής ηγεσίας. Όλα όμως άλλαξαν με την έλευση του Χάνσι Φλικ και ο Βραζιλιάνος «οργιάζει» φέτος με 27 γκολ και 20 ασίστ σε 42 εμφανίσεις.

«Σκεφτόμουν σοβαρά να φύγω από την Μπαρτσελόνα το περασμένο καλοκαίρι. Μετά ο κόουτς Φλικ ήρθε και μου ζήτησε να πάω στις προπονήσεις προτού αποφασίσει. Μίλησα με την σύζυγό μου και της είπα πως αν αυτός ο άνθρωπος είναι δίκαιος και βλέπει πόσο προσπαθώ, θα τον κάνω να με ερωτευτεί μέσα σε μια εβδομάδα και δεν θα το μετανιώσει. Και νομίζω πως αυτό έγινε και λειτούργησε», τόνισε ο 28χρονος άσος.

