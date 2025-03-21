Ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 στο πλευρό της Εθνικής Ελλάδος για τη ρεβάνς στη Σκωτία

Η μεγάλη ρεβάνς της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στη Σκωτία για την άνοδο στην πρώτη κατηγορία του Νations League παίζεται εδώ, στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

Την Κυριακή (23/03) στις 19:00 η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αγωνίζεται στη Γλασκώβη με έναν και μοναδικό στόχο. Να ανατρέψει την ήττα της με 1-0 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και να πάρει το πολυπόθητο εισιτήριο. Την μεγάλη προσπάθεια της Εθνικής, περιγράφει από το εμβληματικό «Χάμπτεν Παρκ» ο Σωτήρης Ταμπάκος.

Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα της γαλανόλευκης και μετά το σφύριγμα της λήξης, ακούστε σχόλια και ρεπορτάζ, μέχρι την ώρα που θα ανοίξουν τα μικρόφωνα για τους ακρατές.

Σκωτία-Ελλάδα, την Κυριακή (23/03) στις 19:00.

Ζήστε φάση προς φάση τη μεγάλη μάχη της Εθνικής, στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Για να είσαι μέσα σε όλα τα μεγάλα αθλητικά ραντεβού!



