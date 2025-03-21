Άρμστρονγκ: «Και οι αντίπαλοί μου έκλεβαν, κάποιοι από αυτούς καταστράφηκαν και πέθαναν»

Ο Λανς Άρμστρονγκ απολάμβανε παγκόσμιας αναγνώρισης έχοντας κερδίσει επτά σερί χρονιές τον ποδηλατικό γύρο της Γαλλίας (από το 1999 μέχρι το 2005), μέχρι να αποκαλυφθεί το σκάνδαλο της χρήσης απαγορευμένων ουσιών και να του αφαιρεθούν όλες οι διακρίσεις του, αλλά και να του απαγορευτεί η οποιαδήποτε ενασχόληση με το άθλημα.



Στα 53 του πλέον, ο Τεξανός έχει γίνει podcaster, αλλά δεν δείχνει να έχει μετανιώσει ιδιαίτερα για τα μέσα που χρησιμοποίησε για να φτάσει στην κορυφή. «Και οι ανταγωνιστές μου έκλεβαν και αυτό τους κατέστρεψε. Πέντε ή έξι από αυτούς πέθαναν κιόλας, από ναρκωτικά, αλκοόλ και άλλες κακές συνήθειες», ανέφερε ο Άρμστρονγκ.

Ο ίδιος δεν δείχνει ευχαριστημένος από την πορεία που έχει πάρει η ποδηλασία τα τελευταία χρόνια. «Είναι ένα παλιομοδίτικο σπορ και δεν πιστεύω πως θα αλλάξει σύντομα. Μια οικογένεια ελέγχει το Tour de France και δεν το αφήνει από τα χέρια της, παρότι είχαν προτάσεις να πουλήσουν τη διοργάνωση. Αν εγώ ζητούσα σήμερα από τα παιδιά μου να κάτσουν να δουν το Tour de France, δεν θα το έκαναν ποτέ. Θα μου έλεγαν ‘δεν το προχωράμε στο γρήγορο να δούμε κανένα ατύχημα ή κάτι ενδιαφέρον;’», δήλωσε.

