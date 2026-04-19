Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μπενίτεθ: «Δώσαμε το πρώτο γκολ και αυτό τα άλλαξε όλα»

Όσα δήλωσε ο Ράφα Μπενίτεθ στην κάμερα της COSMOTE TV μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό με 2-0 στη Λεωφόρο

Ράφα Μπενίτεθ

Ο Ολυμπιακός έφυγε με το τρίποντο από το τελευταίο ντέρμπι «αιωνίων» της Λεωφόρου, καθώς επικράτησε με σκορ 2-0 επί του Παναθηναϊκού για τη 2η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League.

Μετά το ματς, ο Ράφα Μπενίτεθ στάθηκε στο ατομικό λάθος που έφερε το πρώτο γκολ, τονίζοντας πως άλλαξε τελείως μία αναμέτρηση που μέχρι τότε ήταν τελείως ισορροπημένη. Παράλληλα, μίλησε για τους στόχους των «πράσινων» στο υπόλοιπο του πρωταθλήματος.

«Το σημαντικότερο είναι ότι το πρώτο γκολ εμείς το δώσαμε, μέχρι τότε ήταν ένα παιχνίδι ισορροπημένο με ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες. Δυστυχώς αυτό το γκολ τα άλλαξε όλα. Από τη δική μας την πλευρά είχαμε στο δεύτερο ημίχρονο την κατοχή, κάναμε κάποια σουτ απέναντι σε μία πολύ επικίνδυνη ομάδα στην αντεπίθεση.

Δυστυχώς δεν πήγαν τα πράγματα όπως θα θέλαμε απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα. Ήμασταν 9 πόντους πίσω από τον Λεβαδειακό, μπήκαμε στα playoffs παρόλο που είχαμε μείνει πολύ μακριά. Για εμάς ήταν σημαντικό να κερδίσουμε σήμερα και να πλησιάσουμε κι άλλο, στόχος μας είναι να προσεγγίζουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά», είπε αναλυτικά.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Ράφα Μπενίτεθ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark