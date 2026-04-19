Ο Ολυμπιακός έφυγε με το τρίποντο από το τελευταίο ντέρμπι «αιωνίων» της Λεωφόρου, καθώς επικράτησε με σκορ 2-0 επί του Παναθηναϊκού για τη 2η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League.

Μετά το ματς, ο Ράφα Μπενίτεθ στάθηκε στο ατομικό λάθος που έφερε το πρώτο γκολ, τονίζοντας πως άλλαξε τελείως μία αναμέτρηση που μέχρι τότε ήταν τελείως ισορροπημένη. Παράλληλα, μίλησε για τους στόχους των «πράσινων» στο υπόλοιπο του πρωταθλήματος.

«Το σημαντικότερο είναι ότι το πρώτο γκολ εμείς το δώσαμε, μέχρι τότε ήταν ένα παιχνίδι ισορροπημένο με ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες. Δυστυχώς αυτό το γκολ τα άλλαξε όλα. Από τη δική μας την πλευρά είχαμε στο δεύτερο ημίχρονο την κατοχή, κάναμε κάποια σουτ απέναντι σε μία πολύ επικίνδυνη ομάδα στην αντεπίθεση.

Δυστυχώς δεν πήγαν τα πράγματα όπως θα θέλαμε απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα. Ήμασταν 9 πόντους πίσω από τον Λεβαδειακό, μπήκαμε στα playoffs παρόλο που είχαμε μείνει πολύ μακριά. Για εμάς ήταν σημαντικό να κερδίσουμε σήμερα και να πλησιάσουμε κι άλλο, στόχος μας είναι να προσεγγίζουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά», είπε αναλυτικά.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.