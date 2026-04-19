Η βαθμολογία των playoffs τίτλου: Στο -5 από την ΑΕΚ ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός πέρασε από τη Λεωφόρο, διατηρείται στο -5 από την κορυφή της Stoiximan Super League κι όσο έχει ελπίδες, θα παίζει για να τις εξαντλήσει στο κυνήγι της ΑΕΚ

Ο Ολυμπιακός με δυο γκολ από το πρώτο ημίχρονο (2-0) πέρασε από τη Λεωφόρο στο τελευταίο, ιστορικά, ντέρμπι των «αιωνίων» αντιπάλων στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Η νίκη των Πειραιωτών επί του Παναθηναϊκού διατηρείται την ομάδα του Μεντιλίμπαρ στο -5 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ και η υπόθεση του τίτλου φαίνεται ότι περιορίζεται πλέον σε μάχη των δύο, αφού ο ΠΑΟΚ μένει αρκετά πιο πίσω μετά την ήττα (3-0) που υπέστη στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η βαθμολογία των Playoffs της Stoiximan Super League:

Το πρόγραμμα των υπόλοιπων playoffs:

3η αγωνιστική, 03/05
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός (19:30)
Παναθηναϊκός – ΑΕΚ (21:00)

4η αγωνιστική, 10/05
ΑΕΚ – Παναθηναϊκός (19:30)
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (19:30)

5η αγωνιστική, 13/05
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (19:30)
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (19:30)

6η αγωνιστική, 17/05
ΑΕΚ – Ολυμπιακός (19:30)
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (19:30)

Πηγή: sport-fm.gr

