Ο Ολυμπιακός με δυο γκολ από το πρώτο ημίχρονο (2-0) πέρασε από τη Λεωφόρο στο τελευταίο, ιστορικά, ντέρμπι των «αιωνίων» αντιπάλων στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Η νίκη των Πειραιωτών επί του Παναθηναϊκού διατηρείται την ομάδα του Μεντιλίμπαρ στο -5 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ και η υπόθεση του τίτλου φαίνεται ότι περιορίζεται πλέον σε μάχη των δύο, αφού ο ΠΑΟΚ μένει αρκετά πιο πίσω μετά την ήττα (3-0) που υπέστη στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η βαθμολογία των Playoffs της Stoiximan Super League:

Το πρόγραμμα των υπόλοιπων playoffs:

3η αγωνιστική, 03/05

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός (19:30)

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ (21:00)

4η αγωνιστική, 10/05

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός (19:30)

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (19:30)

5η αγωνιστική, 13/05

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (19:30)

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (19:30)

6η αγωνιστική, 17/05

ΑΕΚ – Ολυμπιακός (19:30)

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (19:30)

