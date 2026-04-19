Έτοιμος να επιστρέψει εκεί που έχει συνηθίσει είναι ο Παναθηναϊκός. Η ομάδα του Αλεσάντρο Κιαπίνι, παρότι ξεκίνησε πολύ άσχημα στο «Ζηρίνειο» χάνοντας το πρώτο σετ εύκολα (25-14), έκανε πληθωρική εμφάνιση στα επόμενα τρία και έφυγε νικήτρια 3-1 σετ από την έδρα του ΖΑΟΝ κάνοντας το 2-0 στη σειρά των τελικών της Volley League γυναικών.

Καθοριστική η Μαρκέλλα Παπαγεωργίου, η οποία με την είσοδό της στο δεύτερο σετ, βοήθησε το μπλοκ του Παναθηναϊκού και έδωσε περισσότερες λύσεις ακόμη και στην υποδοχή.

Την Tετάρτη (22/4) ο τρίτος τελικός, με τις «πράσινες» να χρειάζονται νίκη για να κατακτήσουν το πρωτάθλημα μετά από έναν χρόνο αποχής και τον ΖΑΟΝ να θέλει πάση θυσία τη νίκη προκειμένου να μείνει ζωντανός.

Ο ΖΑΟΝ ξεκίνησε ιδανικά τον αγώνα και με άσσο της Γράβαρη έγινε το 3-0. Η ομάδα της Κηφισιάς είχε τον απόλυτο έλεγχο του σετ και ο Παναθηναϊκός δυσκολευόταν να τελειώσει τις φάσεις στην επίθεση χάρη στο καλά στημένο μπλοκ-άμυνα του ΖΑΟΝ. Οι γηπεδούχες εκμεταλλεύτηκαν τις κόντρα επιθέσεις, έβρισκαν το side out κάθε φορά που ο Παναθηναϊκός έπαιρνε πόντο και η διαφορά έφτασε σε διψήφιο αριθμό με κόντρα επίθεση της Ζιώγα (20-10). Ο ΖΑΟΝ διατήρησε την υπέρ του διαφορά και η Νικόλοβα έκανε το 25-14 για το 1-0 σετ.

Στο δεύτερο σετ με μπλοκ της Χατζηευστρατιάδου ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 1-4. Ο ΖΑΟΝ ισοφάρισε σε 5-5 με την Τικμανίδου αλλά στη συνέχεια το σετ άνηκε στις αθλήτριες του Αλεσάντρο Κιαπίνι που ξέφυγε με 6-12. Ο Μυτσκίδης πέρασε στον αγώνα τις Ταϊσέιρα, Αλεξάκου αλλά δεν άλλαξε κάτι στο σετ και η Μπένετ έφερε το σετ σε ισορροπία διαμορφώνοντας το 15-25.

Με μπλοκ από τις Γιώτα, Κοβαλέφσκα ο ΖΑΟΝ έκανε το 4-2 στο τρίτο σετ και λίγο αργότερα η διαφορά ανέβηκε στο +3 (8-5) με άσσο της Τικμανίδου, αναγκάζοντας τον Κιαπίνι να καλέσει τάιμ άουτ. Στη συνέχεια το τριφύλλι αντέδρασε και πέρασε μπροστά με 9-10 και έκτοτε δεν κοίταξε ξανά πίσω. Η Μπένετ πήρε τους πρώτους άσσους στον αγώνα για τον Παναθηναϊκό για το 11-16, οι πράσινες διατήρησαν τον έλεγχο και με χαμένο σερβίς της Ταϊσέιρα έγινε το 18-25.

Στο τέταρτο σετ ο Παναθηναϊκός ξέφυγε με 6-9 με δύο άουτ επίθεσεις από Γράβαρη, Τικμανίδου και άσσο της Χατζηευστρατιάδου. Με τα μπλοκ της Παπαγεωργίου και τους άσσους της Μπένετ το σκορ έγινε 9-16, ενώ η Γουάιτ λίγο αργότερα ανέβασε τη διαφορά στο +8 (13-21). Η Μπένετ έδωσε τη χαριστική βολή από τα εννέα μέτρα για το τελικό 16-25.

