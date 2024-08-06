Πρόβλημα στον Άγιαξ δύο μέρες πριν τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός πρόκειται να φιλοξενήσει τον Άγιαξ στο ΟΑΚΑ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του UEFA Europa League, με τον Αίαντα να έχει κάποια αγωνιστικά προβλήματα πριν την αναμέτρηση με τους “πράσινους”.

Πιο συγκεκριμένα ο Φραντσέσκο Φαριόλι δεν υπολογίζει, τουλάχιστον για βασικό στο ΟΑΚΑ τον Μπερτράν Τραορέ, καθώς δεν βρίσκεται στην κατάλληλη ετοιμότητα που θέλει ο κόουτς του Άγιαξ.

