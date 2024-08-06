Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Η αναβάθμιση στα γκαρντ και η σύγκριση Βιλντόζα με Μπράουν

Ο Λούκα Βιλντόζα δεν «έπιασε» στον Παναθηναϊκό ωστόσο ο Λορέντζο Μπράουν έρχεται για να... απογειώσει τα γκαρντ του Τριφυλλιού

Μπράουν

Ο Αμερικάνος γκαρντ αποτελεί την πρώτη κίνηση του φετινού καλοκαιριού για τους «πράσινους». Το Τριφύλλι για δεύτερο συνεχόμενο καλοκαίρι έριξε… βόμβα αφού η μετακίνηση του Μπράουν στο ΟΑΚΑ είναι από τις μεγαλύτερες της σεζόν. Μάλιστα ο 34χρονος γκαρντ αποτελεί αναβάθμιση στην front line του Επτάστερου. Παναθηναϊκός: Η αναβάθμιση στα γκαρντ και η σύγκριση Βιλντόζα με Μπράουν

Πηγή: skai.gr

TAGS: Παναθηναϊκός
