Παναθηναϊκός: Η πιθανή ενδεκάδα του Αλόνσο για τον Άγιαξ

Παναθηναϊκός και Άγιαξ έρχονται αντιμέτωποι την Πέμπτη (8/8 21:00) στο ΟΑΚΑ στα πλαίσια του τρίτου προκριματικού γύρου για το UEFA Europa League. Οι «πράσινοι» μετά την άνετη πρόκριση κόντρα στην Μπότεφ θέλουν να… σοκάρουν τον «Αίαντα» και να τον στείλουν στα playoffs του Conference League.

Ο Ντιέγκο Αλόνσο καταστρώνει τα πλάνα του για την πρώτη αναμέτρηση κόντρα στους Ολλανδούς και δεν δείχνει διατεθειμένος να κάνει πολλές αλλαγές. Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Ντραγκόφσκι ενώ στο δεξί άκρο της άμυνας ο Κώτσιρας. Ο Βαγιαννίδης ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον δικέφαλο και η κατάσταση του θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες ενώ ο Μπάλντοκ δεν είναι ακόμα έτοιμος για ενδεκάδα.

