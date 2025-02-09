Παναθηναϊκός: Ιταλοί γράφουν για νέο συμβόλαιο του Οσμάν

Ο Παναθηναϊκός πρόσφατα είχε προχωρήσει σε συμφωνίες με τους Λεσόρ και Χουάντσο πριν λίγο καιρό για την ανανέωση των συμβολαίων τους , ενώ παράλληλα κοιτάει τι θα γινεί με το θέμα του Κέντρικ Ναν. Κάτι το οποίο απασχόλει πολύ την διοίκηση του Παναθηναϊκού καθώς πρέπει να καλυφθεί το ποσό του bay out για το NBA το καλοκαίρι.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.