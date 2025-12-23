Κατέθεσε προσφυγή ο τερματοφύλακας του Αιγάλεω, για την επίθεση που έχει καταγγείλει ότι δέχθηκε από τον πρόεδρο της ομάδας του.

Ο Ηλίας Κυρίτσης, 28χρονος γκολκίπερ των «κυανόλευκων», υποστήριξε ότι δέχθηκε χαστούκι από τον πρόεδρο της ΠΑΕ, Αχιλλέα Καραχάλιο, στις 29 Νοεμβρίου και στο ημίχρονο της αναμέτρησης της ομάδας του με τη Μαρκό για τη Super League 2, καταθέτοντας προσφυγή στην ΠΕΕΟΔ της ΕΠΟ για μείωση προσωπικότητας και ζητά την άμεση λύση του συμβολαίου του για σπουδαίο λόγο.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο τερματοφύλακας του Αιγάλεω αναμένεται να καταθέσει και μήνυση, ενώ η προσφυγή έχει προσδιοριστεί να εκδικαστεί στις 12 Ιανουαρίου.



