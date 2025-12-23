Tο ελληνικό ποδόσφαιρο στη Ζυρίχη

Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης συναντούν την ελληνική ποδοσφαιρική ομάδα FC HELLAS στη Ζυρίχη, σε μια περίοδο παύσης των αγωνιστικών υποχρεώσεων λόγω παγετού.

Μακριά από τα γήπεδα αλλά κοντά στο πάθος για το ποδόσφαιρο, γνωρίζουμε την ομάδα από μέσα: την ιστορία της, τη δημιουργία της, τις δυσκολίες και τα όνειρά της.

Μέσα από τις μαρτυρίες των πρωταγωνιστών, το ρεπορτάζ φωτίζει τη δύναμη της ελληνικής κοινότητας στο εξωτερικό και αποτυπώνει πώς το ελληνικό ποδόσφαιρο συνεχίζει να ζει και να εξελίσσεται και εκτός συνόρων.

