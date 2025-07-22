Λογαριασμός
Προς παραμονή στην Μπασκόνια ο Ρογκαβόπουλος - Δεν δείχνουν διατεθειμένοι να συζητήσουν παραχώρηση οι Βάσκοι

Η Μπασκόνια δεν φαίνεται διατεθειμένη να συζητήσει παραχώρηση του Νίκου Ρογκαβόπουλου, κάτι που σημαίνει πως θα παραμείνει πιθανότατα στη Βιτόρια

Ρογκαβόπουλος

Από την αρχή του καλοκαιριού, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος απασχόλησε έντονα τον Παναθηναϊκό.

Ο Έλληνας φόργουορντ είναι ένας από τους πλέον ποιοτικούς «ντόπιους» στην Ευρώπη, και οι «πράσινοι» προσπάθησαν να τον κάνουν δικό τους, με βασικό εμπόδιο το πολύ υψηλό buy-out που αξίωνε η Μπασκόνια.

Κάπως έτσι, η καταληκτική ημερομηνία της 6ης Ιουλίου για την καταβολή του buy-out παρήλθε, χωρίς οι «πράσινοι» να ενεργοποιήσουν τη ρήτρα των 1,5 εκατ. ευρώ έτσι ώστε να τον κάνουν δικό τους.

Από τη στιγμή που η προθεσμία έληξε χωρίς να καταβληθεί το ποσό, πλέον η Μπασκόνια, με τον... σκληρό διαπραγματευτή Χοσέ Κερεχέτα στον προεδρικό θώκο, έχει το πάνω χέρι, καθώς διαθέτει τη δυνατότητα να καθορίσει μόνη της το ποσό που θεωρεί ικανοποιητικό.

Με αυτόν τον τρόπο, η υπόθεση έχει δυσκολέψει ακόμη περισσότερο, αφού οι Βάσκοι δεν δείχνουν διατεθειμένοι να συζητήσουν για την παραχώρηση του Ρογκαβόπουλου. Με τα δεδομένα αυτά, ο Έλληνας φόργουορντ πιθανότατα θα παραμείνει κάτοικος Βιτόρια.

Πηγή: sport-fm.gr

