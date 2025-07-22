Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Φόρτωσε» ο Λουτσέσκου: «Δεν ήρθαμε εδώ να παίξουμε για τους εαυτούς μας»

Γκάζια από τον Ράζβαν Λουτσέσκου στους παίκτες του, σε μια άσκηση στη σημερινή (22/07) προπόνηση του ΠΑΟΚ, ζητώντας τους να είναι πιο ομαδικοί  

Ραζβάν Λουτσέσκου

Ποιος είδε τον Ράζβαν Λουτσέσκου και δεν τον… φοβήθηκε, στη σημερινή απογευματινή προπόνηση του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία!

Ο «δικέφαλος του Βορρά» προετοιμάζεται για το αυριανό φιλικό (23/07, 18:00) με τον Απόλλωνα Λεμεσού, όπου ο Ρουμάνος τεχνικός προτίθεται να παρατάξει την ομάδα του με δύο ενδεκάδες, δεδομένου ότι θα παιχτούν δυο 60λεπτα.

Έτσι, λοιπόν, όταν είδε ένα… εγωιστικό τελείωμα, σε μια φάση, ο Λουτσέσκου εξερράγη! Διέκοψε το πρόγραμμα και άρχισε τις παρατηρήσεις προς όλους, ζητώντας τους να είναι πιο ομαδικοί.

«Δεν ήρθαμε εδώ να παίξουμε για τους εαυτούς μας», ήταν η χαρακτηριστικά ατάκα του 56χρονου προπονητή.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου προπόνηση
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark