Ποιος είδε τον Ράζβαν Λουτσέσκου και δεν τον… φοβήθηκε, στη σημερινή απογευματινή προπόνηση του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία!

Ο «δικέφαλος του Βορρά» προετοιμάζεται για το αυριανό φιλικό (23/07, 18:00) με τον Απόλλωνα Λεμεσού, όπου ο Ρουμάνος τεχνικός προτίθεται να παρατάξει την ομάδα του με δύο ενδεκάδες, δεδομένου ότι θα παιχτούν δυο 60λεπτα.

Έτσι, λοιπόν, όταν είδε ένα… εγωιστικό τελείωμα, σε μια φάση, ο Λουτσέσκου εξερράγη! Διέκοψε το πρόγραμμα και άρχισε τις παρατηρήσεις προς όλους, ζητώντας τους να είναι πιο ομαδικοί.

«Δεν ήρθαμε εδώ να παίξουμε για τους εαυτούς μας», ήταν η χαρακτηριστικά ατάκα του 56χρονου προπονητή.

