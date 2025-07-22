Σε μία πρωτοφανή κίνηση διαμαρτυρίας προχώρησαν οι οπαδοί της Κρίσταλ Πάλας, φτάνοντας μέχρι τα γραφεία της UEFA στη Νιόν, την ώρα που ο σύλλογος έχει προσφύγει στο CAS ζητώντας ακύρωση της απόφασης που τον «υποβιβάζει» στο Conference League.

Μέλη του συνδέσμου Holmesdale Fanatics ταξίδεψαν στην Ελβετία και άφησαν στη γραμματεία της UEFA μία βαλίτσα γεμάτη πλαστά χαρτονομίσματα, ως συμβολική πράξη καταγγελίας για την «ηθική κατάπτωση» του ποδοσφαίρου και την κυριαρχία του χρήματος. Παράλληλα, παρέδωσαν επιστολή διαμαρτυρίας προς τον πρόεδρο της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, χαρακτηρίζοντας την ποινή εις βάρος της Πάλας ως «ανήθικη» και «τιμωρία του ίδιου του ποδοσφαίρου».

Η Κρίσταλ Πάλας έχει ήδη κινηθεί νομικά, προσφεύγοντας στο Διαιτητικό Δικαστήριο του Αθλητισμού (CAS), με την απόφαση να αναμένεται στις 11 Αυγούστου.

