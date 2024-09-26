ΠΑΟΚ: Έχυσε την καρδάρα με τη Γαλατά στην Κωνσταντινούπολη

Με το κλασικό της 4-2-3-1 παρέταξε τον ΠΑΟΚ ο Λουτσέσκου, έχοντας εκτός αποστολής τους Μπράντον και Τσιφτσή. Ο Κοτάρσκι ξεκίνησε κάτω από τα δοκάρια, με τους Ότο, Κεντζιόρα, Κόλεϊ και Μπάμπα τετράδα άμυνας μπροστά του. Μαντί Καμαρά και Οζντόεφ ήταν τα δύο χαφ της ενδεκάδας, με τους Ζίβκοβιτς, Τάισον στον ρόλο των εξτρέμ και με τον Κωνσταντέλια πίσω από τον Τσάλοφ.

Από την άλλη, ίδιο σύστημα επέλεξε και ο Οκάν Μπουρούκ, ο οποίος δεν είχε διαθέσιμο τον βασικό του αλλά τιμωρημένο τερματοφύλακα, Μουσλέρα. Ο Γκιούβεντς τον αντικατέστησε, με τους Αϊχάν, Σάντσες, Μπαρντακσί και Τζέικομπς τετράδα άμυνας, πίσω από τους δύο κεντρικούς χαφ, Τορέιρα και Σάρα. Γιλμάζ και Ακγκούν αποτέλεσαν τους δύο εξτρέμ, με τον Μέρτενς να κινείται σε ρόλο «δεκαριού», πίσω από τον πιο προωθημένο Οσιμέν.

Το ματς:

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τη Γαλατασαράι να φτιάχνει φάση για γκολ 20 μόλις δευτερόλεπτα μετά τη σέντρα, με τον Οσιμέν να στέλνει την μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, με κεφαλιά από πολύ πλεονεκτική θέση. Πολύ γρήγορος ο ρυθμός στα πρώτα λεπτά, με τον ΠΑΟΚ να πιέζει ψηλά και να απειλεί για πρώτη φορά την εστία των γηπεδούχων στο 6’, όταν μετά από γρήγορη ανάπτυξη και συνεργασία Ότο, Ζίβκοβιτς και Οζντόεφ, ο Κωνσταντέλιας σούταρε ψηλά.

Μάλιστα, λιγότερο από ένα λεπτό αργότερα ο ΠΑΟΚ έφτιαξε κι άλλη τελική προσπάθεια, όταν μετά από άψογη κάθετη πάσα του Μπάμπα, ο Κωνσταντέλιας βγήκε στην πλάτη της άμυνας αλλά καθυστέρησε, με τον Τάισον να βγάζει τελικά την πάσα για τον Ζίβκοβιτς, ο οποίος σούταρε πάνω στον τερματοφύλακα από πλάγια θέση.

Στο 10’ και μετά από εκτέλεση κόρνερ, η άμυνα του ΠΑΟΚ αδράνησε, με την μπάλα να περνάει από όλους και να καταλήγει στον Αϊχάν, ο οποίος σούταρε από πολύ δύσκολη γωνία, βλέποντας τον Κοτάρσκι να αποκρούει με υπερένταση, ενώ στο 15’ ο Οσιμέν έκανε την ατομική προσπάθεια, με τον Κόλεϊ να τον κόβει με εξαιρετικό τάκλιν, πριν ο Νιγηριανός προλάβει να εκτελέσει.

Στο 21’ ο Τζέικομπς σούταρε από μακριά, ψηλά άουτ, ενώ στο 25’ ο Τσάλοφ άλλαξε υπέροχα το παιχνίδια για τον Ζίβκοβιτς και εκείνος πάσαρε στον Καμαρά, ο οποίος σούταρε από μακριά, πάνω στον Γκιουβέντς. Στη συνέχεια, ο ΠΑΟΚ δυσκολευόταν να κρατήσει την μπάλα, επιτρέποντας στην αντίπαλό του να πλησιάσει την εστία του απειλητικά. Στο 26’ και μετά από μεγάλο λάθος του Ότο, ο Κοτάρσκι απέκρουσε με το πόδι στην κλειστή του γωνία ένα πλασέ του Οσιμέν, ενώ στο 27’ ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ έβγαλε νέα εντυπωσιακή επέμβαση, έχοντας απάντηση σε μακρινή «βολίδα» του Σάρα.

Στα επόμενα λεπτά, ο Βραζιλιάνος μέσος επιχείρησε δύο ακόμα μακρινά σουτ, χωρίς όμως να στείλει την μπάλα εντός εστίας, ενώ ο Κόλεϊ κυριαρχούσε στις εναέριες μονομαχίες, απομακρύνοντας τις πολλές σέντρες των γηπεδούχων. Στο 42’. ο Αϊχάν έκανε υπέροχη βαθιά μπαλιά και ο Ακγκούν πλάσαρε στην κίνηση, στην εξωτερική πλευρά των διχτύων, ενώ στο 44’ ο Μπαρντακσί έκανε τη σέντρα και ο Οσιμέν πήρε την κεφαλιά, στέλνοντας την μπάλα άουτ. Ωστόσο, η τελευταία μεγάλη φάση του πρώτου ημιχρόνου ήταν για τον ΠΑΟΚ, με τον Κωνσταντέλια να βγαίνει ξανά στην πλάτη της άμυνας των γηπεδούχων μετά από εξαιρετική βαθιά μπαλιά του Κόλεϊ, αλλά να μην μπορεί να βγει νικητής στο τετ-α-τετ του με τον Γκιουβέντς.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε άσχημα για τον ΠΑΟΚ, με τον Γιλμάζ να προειδοποιεί στο 48’, όταν δεν κατάφερε να νικήσει τον Κοτάρσκι από πλεονεκτική θέση αλλά υπό την πίεση του Μπάμπα, ενώ στην εξέλιξη της φάσης και μετά από την εκτέλεση του κόρνερ, ο Οσιμέν πήρε την κεφαλιά, με την μπάλα να περνάει κάτω από τα πόδια του Μπάμπα και να καταλήγει στα δίχτυα του ΠΑΟΚ, με την UEFA να του χρεώνει το αυτογκόλ για το 1-0.

Έχοντας ξεπεράσει το σοκ του αυτογκόλ, η ομάδα του Λουτσέσκου προσπάθησε να αντιδράσει, με τον Κωνσταντέλια να βγαίνει στην αντεπίθεση και να πατά στη μεγάλη περιοχή, μην μπορώντας όμως να βρει την πάσα για τον Τσάλοφ που κινούνταν παράλληλα, ενώ η Γαλατά απάντησε στο 63’, με τον Κοτάρσκι να αποκρούει ενστικτωδώς μια εξ επαφής προβολή του Οσιμέν.

Με τον ρυθμό να έχει… ξεφύγει και με την μπάλα να πηγαίνει πάνω-κάτω, ο ΠΑΟΚ βρήκε τελικά το γκολ της ισοφάρισης στο 67’, με τον Ζίβκοβιτς να πασάρει και με τον Ότο να κάνει το συρτό γύρισμα, ο τερματοφύλακας της Γαλατά έδιωξε με το πόδι του και ο Κωνσταντέλιας πήρε το… ριμπάουντ, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1!

Ωστόσο, η χαρά του ΠΑΟΚ κράτησε λιγότερο από 10 λεπτά, αφού οι γηπεδούχοι πήραν εκ νέου το προβάδισμα στο 76’, όταν μετά από σέντρα του Αϊχάν, συνεχόμενες κεφαλιές από Γιλμάζ, Οσιμέν και αδυναμία της άμυνας να απομακρύνει, ο Ακγκούν βρέθηκε αμαρκάριστος στο ύψος του πέναλτι και νίκησε με δυνατό σουτ τον Κοτάρσκι, για το 2-1.

