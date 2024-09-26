Ligue 1: Ματσάρες σε Παρίσι και Μονακό - Ζωντανά από τον ΣΚΑΪ

Δυνατά παιχνίδια και την 5η αγωνιστική της Ligue 1! Αυλαία την Παρασκευή με την Παρί Σεν Ζερμέν να υποδέχεται τη Ρεν, το Σάββατο η Μονακό θα αντιμετωπίσει εντός τη Μονπελιέ, ενώ την Κυριακή το βράδυ το Στρασβούργο θα φιλοξενήσει τη Μαρσέιγ!

Ξεκινάμε με την Παρί η οποία είχε την πρώτη της γκέλα στο πρωτάθλημα την περασμένη αγωνιστική, αφού ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Ρεμς. Για αυτό κόντρα στη Ρεν θέλει να ρεφάρει και να επιστρέψει στις νίκες. Οι Παριζιάνοι βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας, αλλά πλέον ισόβαθμοι με Μαρσέιγ και Μονακό. Από την άλλη, η Ρεν βρίσκεται στην 8η θέση, μετρώντας δυο νίκες, δυο ήττες και μια ισοπαλία.

Οι δυο ομάδες έχουν αναμετρηθεί συνολικά 82 φορές, με την Παρί να μετράει 41 νίκες, η Ρεν 22 και 19 παιχνίδια να έχουν λήξει ισόπαλα. Επιπλέον, τα γκολ είναι 121-77 υπέρ της ομάδας του Λουίς Ενρίκε. Ενδιαφέρον θα έχει να δούμε πως θα αντιδράσει η Παρί μετά την γκέλα της προηγούμενης αγωνιστικής… Η σέντρα στις 22:00!

Σέντρα στις 22:00 θα έχουμε και στο Μονακό-Μονπελιέ, αλλά το Σάββατο. Οι γηπεδούχοι λοιπόν, θέλουν όσο τίποτα αυτή τη νίκη, αλλά ακόμη μια γκέλα της Παρί για να σκαρφαλώσουν εκείνοι στην κορυφή της βαθμολογίας. Ενδεχομένως να μην έχουν τόσο δύσκολο έργο, αφού οι φιλοξενούμενοι βρίσκονται ακριβώς πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού με 4 βαθμούς.

Οι δυο ομάδες έχουν αναμετρηθεί 70 φορές, με τη Μονάκο να έχει 42 νίκες, η Μονπελιέ μόλις 9, ενώ 19 παιχνίδια έχουν ολοκληρωθεί ισόπαλα. Τα γκολ είναι 126-63 υπέρ της Μονακό.

Πάμε στην Κυριακή, όπου στις 21:45 το Στρασβούργο θα υποδεχθεί τη Μαρσέιγ, η οποία καίγεται επίσης για νίκη και ελπίζει για γκέλα των Παρί-Μονακό ώστε να μείνει μόνη πρώτη. Οι γηπεδούχοι βρίσκονται στην 10η θέση με 6 βαθμούς και μετράνε μέχρι στιγμής τρεις ισοπαλίες, μια νίκη και μια ήττα. Από την άλλη, οι φιλοξενούμενοι είναι δεύτεροι με 13 πόντους.

Έχουν αναμετρηθεί 107 φορές, με το Στρασβούργο να έχει 27 νίκες, η Μαρσέιγ 46 και 33 ματς έχουν λήξει ισόπαλα. Τα γκολ είναι 177-132 υπέρ της Μαρσέιγ.

