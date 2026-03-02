Λίγες μέρες μετά από την οριακή ήττα της στη Sunel Arena, η οποία συνδυάστηκε και με προβληματική εμφάνιση, το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη εμφανίστηκε σαφώς βελτιωμένο στην Ποντγκόριτσα και πήρε τη νίκη με 65-79, επιστρέφοντας στην κορυφή του ομίλου της για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027! Αυτή η νίκη, ωστόσο, δεν έχει εξασφαλίσει ακόμη στην Εθνική μας ομάδα την πρόκριση στη διοργάνωση.

Το ματς:

Με Μωραΐτη, Τολιόπουλο, Παπανικολάου, Χουγκάζ και Μήτογλου ξεκίνησε το παιχνίδι η Εθνική μας, με τον Κακλαμανάκη αντικαθιστά τον Ρογκαβόπουλο στη δωδεκάδα. Από την άλλη, ο Αντρέι Ζάκελι επέλεξε αρχική πεντάδα με Νίνταμ, Χατζιμπέγκοβιτς, Γιοβάνοβιτς, Νίκολιτς και Πόποβιτς.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με ένα τρίποντο του Νίνταμ και με τον Χατζιμπέγκοβιτς να «γράφει» το 5-2, ενώ η Εθνική μας, σε αντίθεση με το προηγούμενο παιχνίδι, μπήκε πολύ καλά επιθετικά, για να προηγηθεί πρώτη φορά με 7-5, χάρη σε τρίποντο του Μωραΐτη. 3/3 δίποντα και 3/3 τρίποντα στα πρώτα λεπτά για την ομάδα του Σπανούλη, με τον Τολιόπουλο να αναλαμβάνει δράση από νωρίς, κάνοντας το 8-15 με δύο συνεχόμενα τρίποντά του, για να φτάσει από πολύ νωρίς τους 10 προσωπικούς πόντους!

Ακολούθησαν μερικά συνεχόμενα λάθη, τα οποία εκμεταλλεύτηκαν οι γηπεδούχοι για να φτιάξουν σερί 5-0 και να πλησιάσουν στο καλάθι (13-15), ο Αντετοκούνμπο για το 13-17, ενώ ο Ράντοντσιτς με τρίποντό του έφερε το παιχνίδι στον πόντο (16-17). Ο Χαραλαμπόπουλος σκόραρε μετά από επιθετικό του ριμπάουντ για το 16-19, ο Αντετοκούνμπο αρχικά έβγαλε τρομερό μπλοκ και στη συνέχεια έκλεψε στην περιφέρεια και έκανε το 18-21 με λέι απ, ενώ η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με την Εθνική μας στο +4 (18-22)!

0/5 μετά από το αρχικό της 3/3 στα τρίποντα η Εθνική μας, με τον Λαρεντζάκη να δίνει τη λύση από μακριά κάνοντας το 18-25, ενώ ο Ράντοντσιτς απάντησε άμεσα, διατηρώντας το Μαυροβούνιο κοντά στο σκορ. Ο Καλαϊτζάκης ευστόχησε και εκείνος από μακριά, επαναφέροντας την Εθνική στο +7 (21-28), ενώ ο Τολιόπουλος ζεστάθηκε ξανά, βάζοντας δύο συνεχόμενα τρίποντα (5/5) μετά από συνεχόμενα κλεψίματα του Λαρεντζάκη, για να εκτοξεύσει τη διαφορά στους 14 (25-39)! Ο Μωραΐτης με δικό του τρίποντο έκανε το 28-44, ενώ το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον Ντόμπνιακ να μειώνει σε 35-44 για τους γηπεδούχους.

Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με την Εθνική μας να παίζει συνεχόμενες καλές άμυνες και με τους Μωραΐτη, Χουγκάζ να φέρνουν το 35-52, ενώ οι γηπεδούχοι έμειναν χωρίς καλάθι για 4,5 αγωνιστικά λεπτά, πριν ο Ίλιτς… σπάσει το ρόδι με ένα follow, για να μειώσει σε 37-52. Το Μαυροβούνιο πήρε ψυχολογία και έφτιαξε σερί 12-1 με δύο σερί τρίποντα του Γιοβάνοβιτς και 4 διαδοχικούς πόντους του Ντρόμπνιακ, για να πλησιάσει στο 47-53, ενώ η Εθνική μας βρήκε σκορ μόνο από τρεις βολές στα επόμενα 5 αγωνιστικά λεπτά, πριν έρθει ο Μήτρου-Λονγκ για να διαμορφώσει το 51-57, ενώ η περίοδος ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 53-57!

Ο Τολιόπουλος ευστόχησε για πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο, για να διαμορφώσει το 53-60 με ένα μεγάλο του τρίποντο από τα 9 μέτρα, ενώ λίγο αργότερα έδωσε την 8η ασίστ του, για ένα τρομερό alley-oop κάρφωμα του Αντετοκούνμπο, με το οποίο ήρθε το 53-62! Ο Μήτρου Λονγκ με καλάθι-φάουλ έδωσε ξανά διψήφιο προβάδισμα (53-64) στην Εθνική, ενώ ο Τολιόπουλος με το 7ο τρίποντό του έκανε το 53-67! Ο Τολιόπουλος έφτασε τους 27 προσωπικούς πόντους για να διαμορφώσει το 57-71, ενώ η Εθνική μας διαχειρίστηκε το προβάδισμά της μέχρι και το φινάλε, για να πανηγυρίσει τη νίκη με το τελικό 65-79!

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 35-44, 53-57, 65-79

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.