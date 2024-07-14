Προανήγγειλε την επιστροφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Γκαρούμπα

Τα δημοσιεύματα των προηγούμενων ημερών επιβεβαίωσε μέσω Twitter ο Ουσμάν Γκαρούμπα.

Συγκεκριμένα, ο Ισπανός ψηλός έκανε ένα ποστάρισμα μέσω του οποίου προανήγγειλε την επιστροφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία ολοκληρώνει μία πολύ ποιοτική προσθήκη στη φροντ λάιν, βάζοντας έναν ακόμη πολύ καλό (και ντόπιο) παίκτη δίπλα στον Έντι Ταβάρες!

Για του λόγου το αληθές, ο Γκαρούμπα έγραψε «Πίσω σύντομα» και έβαλε δίπλα μία λευκή βούλα. Υπενθυμίζουμε πως τα τρία τελευταία χρόνια αγωνίστηκε στο NBA με τις φανέλες των Ρόκετς και Γουόριορς. Συνολικά, είχε κατά μέσο όρο 2,6 πόντους και 3,8 ριμπάουντ ανά 11.7 λεπτά συμμετοχής, χωρίς να καταφέρει ποτέ να βρει σταθερό χρόνο συμμετοχής.

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με την επικρατούσα φημολογία, ο Γκαρούμπα δεν είναι η τελευταία μεταγραφή της Ρεάλ στη φροντ λάιν, αφού αναμένεται να ανακοινώσει και τον Σερτζ Ιμπάκα, ενισχύοντας εξαιρετικά τη ρακέτα της.

🔙🔜⚪️🙏🏾 — Usman Garuba Alari (@Usmangaruba) July 14, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.