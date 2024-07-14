Το αντίο του Ελ Αραμπί στον Ολυμπιακό με… ευγνωμοσύνη και υπογραφή «πιστολέρο»

Το δικό του αντίο στην ομάδα που αγάπησε και αγαπήθηκε όσο δεν πάει, τον Ολυμπιακό, είπε ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί!

Ο Μαροκινός ύστερα από μια πενταετία αποχαιρέτησε το λιμάνι και θα συνεχίσει την καριέρα του στον ΑΠΟΕΛ. Ο Ελ Αραμπί με ανάρτησή του στα social media θέλησε να πει δυο λόγια, τονίζοντας πως οι Πειραιώτες θα έχουν για πάντα μια θέση στην καρδιά του.

«Μετά από πέντε καταπληκτικά χρόνια, είναι η ώρα για ένα νέα κεφάλαιο στην καριέρα μου. Πετύχαμε τόσα πολλά μαζί και θα είμαι για πάντα ευγνώμων για όλες αυτές τις αναμνήσεις που έχω από αυτό το καταπληκτικό μέρος. Η οικογένεια του Ολυμπιακού θα έχει για πάντα μια θέση στην καρδιά μου. Σας ευχαριστώ για όλα. #πιστολέρο».

