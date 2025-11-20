Λογαριασμός
Προ των πυλών η ανανέωση του Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός οδεύει προς νέα συμφωνία με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μετά την εντυπωσιακή πορεία σε Ελλάδα και Ευρώπη

Μεντιλίμπαρ Μαρινάκης

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να «σφραγίσει» μια ακόμη σημαντική συμφωνία, καθώς η ανανέωση του συμβολαίου του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωσή της.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στον Βάσκο τεχνικό, ο οποίος από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε κατάφερε να μεταμορφώσει την ομάδα και να την οδηγήσει σε ιστορικές στιγμές.

Η κατάκτηση του Conference League και η φετινή παρουσία του Ολυμπιακού στο Τσάμπιονς Λιγκ έδωσαν ακόμη μεγαλύτερη αξία στο έργο του Μεντιλίμπαρ, ο οποίος έχει δημιουργήσει μια ομάδα με σταθερή ταυτότητα, υψηλή ένταση και αποτελεσματικότητα στα κρίσιμα παιχνίδια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στον Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Μεντιλίμπαρ παίζει καθοριστικό ρόλο στη θετική εξέλιξη των συζητήσεων, με τις δύο πλευρές να δείχνουν κοινή επιθυμία για συνέχιση της συνεργασίας.

Ο Ολυμπιακός αναγνωρίζει στο πρόσωπο του έμπειρου προπονητή τον άνθρωπο που μπορεί να διατηρήσει τον σύλλογο σε υψηλό επίπεδο και να διεκδικεί διαρκώς τίτλους εντός και εκτός συνόρων.

Ο Ολυμπιακός επιθυμεί να προχωρήσει άμεσα ώστε να κλειδώσει τον προπονητή που τον οδήγησε στην κορυφή της Ευρώπης και τον διατηρεί σταθερά σε τροχιά πρωταθλητισμού.

