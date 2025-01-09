Λογαριασμός
Επική αντίδραση Ποστέκογλου: Έπεσε στο έδαφος σε χαμένη ευκαιρία - Δείτε βίντεο

Ο Άγγελος Ποστέκογλου δεν μπορούσε να πιστέψει τη διπλή, μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Πέδρο Πόρο στον πρώτο ημιτελικό του Carabao Cup κόντρα στη Λίβερπουλ

Ποστέκογλου: Πρωτόγνωρη αντίδραση σε χαμένη ευκαιρία

Ο Άγγελος Ποστέκογλου βλέποντας δις τον Πόρο να μην καταφέρνει να σκοράρει από πλεονεκτική θέση – και με την πρώτη του ευκαιρία ουσιαστικά σε κενή εστία – έπεσε στο έδαφος θυμίζοντας… Γκουαρδιόλα.

Ο ομογενής προπονητής της Τότεναμ έδειξε πόσο μεγάλη ανάγκη είχε το θετικό αποτέλεσμα, το οποίο εν τέλει ήρθε με το 1-0 στο 86ο λεπτό του πρώτου ημιτελικού του Carabao Cup απέναντι στους «κόκκινους».

Ωστόσο, όταν νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο είδε την ομάδα του να φτάνει μια ανάσα από το γκολ, αλλά να μην το πετυχαίνει, έπεσε στο έδαφος όντας σε απόγνωση για τη στιγμή που μόλις είχε χαθεί.

Πηγή: sport-fm.gr

