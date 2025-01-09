Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Λύγισε τη Λίβερπουλ και βλέπει τελικό η Τότεναμ

Με γκολ του Μπέργκβαλ στα τελευταία λεπτά, η Τότεναμ επικράτησε 1-0 της Λίβερπουλ και πήρε προβάδισμα πρόκρισης για τον τελικό του League Cup

λίβερπουλ

Η δεύτερη ήττα της Λίβερπουλ με τον Άρνε Σλοτ στον πάγκο ήρθε στο Λονδίνο. Η Τότεναμ επικράτησε 1-0 των «reds» και πήρε προβάδισμα πρόκρισης για τον τελικό του League Cup, με τη ρεβάνς να είναι προγραμματισμένη για τις 6 Φεβρουαρίου.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο, καθώς στα πρώτα λεπτά ο Μπεντανκούρ αποχώρησε με φορείο μετά από τραυματισμό που υπέστη στην προσπάθεια να πιάσει κεφαλιά.

Το ματς συνεχίστηκε μετά από μικρή διακοπή, με τις δύο ομάδες να δυσκολεύονται και το πρώτο μέρος να ολοκληρώνεται χωρίς γκολ.

Στο 56', ένα τραγικό λάθος του Άλισον έδωσε την ευκαιρία στον Πόρο να σκοράρει αλλά εκείνος έστειλε άουτ την μπάλα, με τον Ντράγκουσιν να αποσοβεί το 0-1 στο 71' μετά από προσπάθεια του Αλεξάντερ-Άρνολντ.

Έξι λεπτά αργότερα, ο Σολάνκε έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ κατόπιν χρήσης VAR - με τον διαιτητή να ανακοινώνει στον κόσμο την απόφαση, για πρώτη φορά στην Αγγλία.

Παρ' όλα αυτά, οι Λονδρέζοι θα έφταναν τελικά στη νίκη. Στο 86', ο Μπέργκβαλ σκόραρε μέσα από την περιοχή -έχοντας γλιτώσει την αποβολή ελάχιστα νωρίτερα- και λύτρωσε τον Άγγελο Ποστέκογλου, ο οποίος είδε τον Κίνσκι, στο ντεμπούτο του, να κρατά το μηδέν στις καθυστερήσεις σε προσπάθεια του Νούνιες.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ποδόσφαιρο
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark