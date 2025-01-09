Λύγισε τη Λίβερπουλ και βλέπει τελικό η Τότεναμ

Η δεύτερη ήττα της Λίβερπουλ με τον Άρνε Σλοτ στον πάγκο ήρθε στο Λονδίνο. Η Τότεναμ επικράτησε 1-0 των «reds» και πήρε προβάδισμα πρόκρισης για τον τελικό του League Cup, με τη ρεβάνς να είναι προγραμματισμένη για τις 6 Φεβρουαρίου.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο, καθώς στα πρώτα λεπτά ο Μπεντανκούρ αποχώρησε με φορείο μετά από τραυματισμό που υπέστη στην προσπάθεια να πιάσει κεφαλιά.

Το ματς συνεχίστηκε μετά από μικρή διακοπή, με τις δύο ομάδες να δυσκολεύονται και το πρώτο μέρος να ολοκληρώνεται χωρίς γκολ.

Στο 56', ένα τραγικό λάθος του Άλισον έδωσε την ευκαιρία στον Πόρο να σκοράρει αλλά εκείνος έστειλε άουτ την μπάλα, με τον Ντράγκουσιν να αποσοβεί το 0-1 στο 71' μετά από προσπάθεια του Αλεξάντερ-Άρνολντ.

Έξι λεπτά αργότερα, ο Σολάνκε έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ κατόπιν χρήσης VAR - με τον διαιτητή να ανακοινώνει στον κόσμο την απόφαση, για πρώτη φορά στην Αγγλία.

Παρ' όλα αυτά, οι Λονδρέζοι θα έφταναν τελικά στη νίκη. Στο 86', ο Μπέργκβαλ σκόραρε μέσα από την περιοχή -έχοντας γλιτώσει την αποβολή ελάχιστα νωρίτερα- και λύτρωσε τον Άγγελο Ποστέκογλου, ο οποίος είδε τον Κίνσκι, στο ντεμπούτο του, να κρατά το μηδέν στις καθυστερήσεις σε προσπάθεια του Νούνιες.

