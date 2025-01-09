Παναθηναϊκός-Παρτίζαν: Για τη νίκη και την… εκδίκηση

Συνέχεια στο σερί μεγάλων νικών του θέλει να δώσει ο Παναθηναϊκός, που απόψε (21:15, Novasports Prime, bwinΣΠΟΡ FM 94,6 και sport-fm.gr) υποδέχεται την Παρτίζαν για την 20η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Οι «πράσινοι» έχουν αναρριχηθεί στην τρίτη θέση με 12-7 και θέλουν να διατηρήσουν το μομέντουμ στο κυνήγι του πλεονεκτήματος έδρας, πριν από μια δύσκολη σειρά αγώνων εκτός έδρας απέναντι σε ΑΕΚ, Μπαρτσελόνα και Μπασκόνια. Έξτρα κίνητρο για τους πρωταθλητές Ευρώπης αποτελεί το γεγονός ότι στις 5 Δεκεμβρίου είχαν γνωρίσει βαριά ήττα με 91-73 στο Βελιγράδι.



Το ΟΑΚΑ θα είναι και πάλι κατάμεστο, ενώ οι «πράσινοι» θα εγκαινιάσουν τις νέες τους εμφανίσεις. Ο Εργκίν Αταμάν αντιμετωπίζει και πάλι προβλήματα. Πέραν των γνωστών απουσιών των Ματίας Λεσόρ και Μάριους Γκριγκόνις, αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Κώστα Σλούκα που έχει ενοχλήσεις στη γάμπα. Αν είναι στη δωδεκάδα, ο ρόλος του θα είναι περιορισμένος, αφού ελλοχεύει ο κίνδυνος θλάσης. Επίσης ο Λορέντζο Μπράουν γύρισε το πόδι του και είναι επίσης αμφίβολος. Αντίθετα, ο Τζέριαν Γκραντ ξεπέρασε το πρόβλημα στην ποδοκνημική από το ματς με την Βίρτους.

Στον αντίποδα, η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι 13η με ρεκόρ 9-10 και προέρχεται από εντός έδρας νίκες με καλές εμφανίσεις απέναντι σε Φενέρμπαχτσε και Μακάμπι. Εκτός μάχης είναι οι Μαρίνκοβιτς και Μποσνιάκοβιτς, ωστόσο επανέρχονται οι Λούντμπεργκ και Μάικ.



Διαιτητές του αγώνα ορίστηκαν οι Μιγκέλ Άνχελ Πέρεθ (Ισπανία), Ράιν Πεεράντι (Εσθονία) και Αρτούρας Σούκις (Λιθουανία).



Η Παρτίζαν έχει με το μέρος της την παράδοση, καθώς σε 19 αναμετρήσεις με τον Παναθηναϊκό μετρά 10 νίκες. Ως γηπεδούχοι οι «πράσινοι» μετρούν 5 νίκες σε 9 αγώνες.

Αγωνιστική γεμάτη μεγάλα ματς



Η 20η αγωνιστική περιλαμβάνει πολλά μεγάλα ματς. Το Μονακό-Μπαρτσελόνα (20:00) ξεχωρίζει στο σημερινό πρόγραμμα, ενώ την Παρασκευή δεσπόζουν τα Ζαλγκίρις-Ρεάλ (20:00) και Ερυθρός Αστέρας-Παρί (21:00). Αναλυτικά το πρόγραμμα:



Πέμπτη 9 Ιανουαρίου

19:45 Φενέρμπαχτσε-Άλμπα Βερολίνου (Novasports Start)

20:00 Μονακό-Μπαρτσελόνα (Novasports 5)

21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Αρμάνι Μιλάνο (Novasports 4)

21:15 Παναθηναϊκός-Παρτίζαν (Novasports Prime)



Παρασκευή 10 Ιανουαρίου

19:30 Αναντολού Εφές-Βιλερμπάν (Novasports Start)

20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας-Ρεάλ Μαδρίτης (Novasports 4)

21:00 Ερυθρός Αστέρας-Παρί (Novasports 5)

21:15 Ολυμπιακός-Μπάγερν Μονάχου (Novasports Prime)

21:45 Βίρτους Μπολόνια-Μπασκόνια (Novasports 6)

