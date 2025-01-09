ΠΑΟΚ-ΑΕΚ: Μάχη «δικεφάλων» για κάτι παραπάνω από μια πρόκριση

Ο πολυαναμενόμενος επαναληπτικός ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ έφτασε! Οι δύο δικέφαλοι αφήνουν στην άκρη τις όποιες εξωαγωνιστικές διαμάχες έχουν και διασταυρώνουν τα ξίφη τους στην κατάμεστη Τούμπα (19:30, Cosmote TV, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6,) στον δεύτερο μεταξύ τους αγώνα για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος.



H Ένωση έχει το προβάδισμα στο ζευγάρι, έχοντας επικρατήσει στην OPAP Arena 1-0 χάρη στο τέρμα του Λαμέλα, πραγματοποιώντας μάλιστα και την καλύτερη εμφάνισή της μέσα στη σεζόν!

Ο ΠΑΟΚ από την άλλη μπορεί να αισθάνεται τυχερός με το τελικό αποτέλεσμα και με τον κόσμο στο πλευρό του που θα κατακλύσει την Τούμπα, θα επιχειρήσει να ανατρέψει την κατάσταση και να πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά, εκεί όπου θα βρεθεί ένας εκ των Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού.



Για να το κάνει όμως αυτό η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος είναι τιμωρημένος και δεν θα κάθεται στον πάγκο, θα πρέπει να κάνει κάτι που δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής τη φετινή σεζόν: Να νικήσει σε ντέρμπι.



Ο ΠΑΟΚ έχει παίξει 6 ντέρμπι φέτος και μετράει 4 ήττες και 2 ισοπαλίες. Την τέταρτη τη γνώρισε από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ την Κυριακή (05/01). Παρότι προηγήθηκε με τον Ζίβκοβιτς μόλις στο 2ο λεπτό, το «τριφύλλι» ανέτρεψε την κατάσταση και πήρε τη νίκη στο τέλος με τον Ουναΐ.



Ο Λουτσέσκου προπονητής αποφάσισε να κρατήσει κλειστά τα χαρτιά του για το μεγάλο ντέρμπι, καθώς ο ΠΑΟΚ δεν ανακοίνωσε αποστολή, αλλά πλην του Μπάμπα που είναι τιμωρημένος και του Θυμιάνη που ακολούθησε ατομικό, όλοι οι υπόλοιποι παίκτες είναι διαθέσιμοι. Στον πάγκο τη θέση του Ρουμάνου θα πάρει ο Καστορίνα.

Η ΑΕΚ με τη σειρά της προέρχεται από τη νίκη στο «Πανθεσσαλικό» με σκορ 4-2 κόντρα στον Βόλο, με την Ένωση να παίζει κατά διαστήματα ωραίο ποδόσφαιρο. Το γεγονός μάλιστα πως το ματς κρίθηκε από νωρίς, έδωσε τη δυνατότητα στον Ματίας Αλμέιδα να αποσύρει στον πάγκο αρκετούς παίκτες και να τους δώσει ανάσες ενόψει Τούμπας.



Ο Αργεντινός τεχνικός δεν αναμένεται να προβεί σε πολλές αλλαγές συγκριτικά με το κυριακάτικο παιχνίδι στον Βόλο, με το πιθανότερο σενάριο να είναι η επιστράτευση των Λαμέλα και Περέιρα και μια ενδεκάδα ανάλογη του πρώτου αγώνα της OPAP Arena.



Ο Μπρινιόλι θα πάρει θέση κάτω από τα γκολπόστ, ενώ στο κέντρο της άμυνας θα βρεθεί ο Μήτογλου με τον Μουκουντί. Ο Χατζισαφί θα διατηρήσει πιθανότατα τη θέση του, όπως επίσης και ο Γιόνσον.



Πιθανές ενδεκάδες:



ΠΑΟΚ: Κοτάρσκι, Σάστρε, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Ότο, Καμαρά, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Σαμάτα.



ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Ρότα, Μήτογλου, Μουκουντί, Χατζισαφί, Γιόνσον, Περέιρα, Πινέδα, Λαμέλα, Μαρσιάλ, Γκαρσία.



Διαιτητής: Πάγιατς

Βοηθοί: Μίχαλι, Τζούρακ

4ος: Τσαγκαράκης

VAR: Μπέμπεκ, AVAR: Ζέμπετς

