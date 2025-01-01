«Πόρτα» της La Liga στην Μπαρτσελόνα για Ντάνι Όλμο, δεν εγγράφηκε στο πρωτάθλημα

Νέο αδιέξοδο για την Μπαρτσελόνα στην πολύκροτη υπόθεση του Ντάνι Όλμο!



Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση που εξέδωσε για να γνωστοποιήσει ότι επέβαλε αίτημα στη La Liga τόσο για τον Ντάνι Όλμο, όσο και για τον Πάου Βίκτορ, ήρθε η απόρριψη από τη διοργανώτρια αρχή.

Όπως αναφέρει η Marca, η La Liga,το αίτημα των μπλαουγκράνα, αφού δεν παρουσίασαν καμία εναλλακτική για το συγκεκριμένο πρόβλημα.«Η LaLiga ενημερώνει ότι από σήμερα, 31 Δεκεμβρίου, η FC Barcelona δεν έχει παρουσιάσει καμία εναλλακτική που, σύμφωνα με τους κανονισμούς οικονομικού ελέγχου της LaLiga, θα της επέτρεπε να εγγράψει οποιονδήποτε παίκτη από τις 2 Ιανουαρίου », αναφέρεται στην ανακοίνωση.

