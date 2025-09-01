Λογαριασμός
Καθυστερεί η άφιξη του Ποντένσε για τον Ολυμπιακό: «Αργά ή γρήγορα θα είμαι στην Αθήνα»

Με μήνυμά του ενημέρωσε τους φίλους του Ολυμπιακού πως θα καθυστερήσει η άφιξή του στην Ελλάδα, λόγω ενός γραφειοκρατικού ζητήματος από την Αλ Σαμπάμπ

Ποντένσε

Απρόοπτο για την άφιξη του Ντάνιελ Ποντένσε στην Ελλάδα, για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ, με ανάρτηση που έκανε στο Instagram, ενημέρωσε τους φίλους της ομάδας πως θα καθυστερήσει η επιστροφή του στην Αθήνα, λόγω ενός γραφειοκρατικού ζητήματος από την Αλ Σαμπάμπ.

Συγκεκριμένα, ο παίκτης έγραψε σε story στο δημοφιλές κοινωνικός μέσο δικτύωσης: «Δυστυχώς δεν πήρα την πτήση για Αθήνα, διότι η ομάδα εδώ ξέχασε να μου δώσει την εξουσιοδότηση που χρειάζομαι για να φύγω από τη χώρα.
Την περιμένω από ώρα σε ώρα και αργά ή γρήγορα θα είμαι στην Αθήνα».

Το μήνυμα του Ποντένσε στο Instagram

Ποντένσε

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Ολυμπιακός Ντανιέλ Ποντένσε
