Απρόοπτο για την άφιξη του Ντάνιελ Ποντένσε στην Ελλάδα, για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ, με ανάρτηση που έκανε στο Instagram, ενημέρωσε τους φίλους της ομάδας πως θα καθυστερήσει η επιστροφή του στην Αθήνα, λόγω ενός γραφειοκρατικού ζητήματος από την Αλ Σαμπάμπ.

Συγκεκριμένα, ο παίκτης έγραψε σε story στο δημοφιλές κοινωνικός μέσο δικτύωσης: «Δυστυχώς δεν πήρα την πτήση για Αθήνα, διότι η ομάδα εδώ ξέχασε να μου δώσει την εξουσιοδότηση που χρειάζομαι για να φύγω από τη χώρα.

Την περιμένω από ώρα σε ώρα και αργά ή γρήγορα θα είμαι στην Αθήνα».

Το μήνυμα του Ποντένσε στο Instagram

