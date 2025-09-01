Τις τελευταίες ημέρες, ένα περιστατικό από το US Open προκάλεσε σάλο στα social media. Είναι συνηθισμένο στις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις να γίνεται «μάχη» για την απόκτηση ενός αυθεντικού αναμνηστικού από τους αθλητές, με τα παιδιά να έχουν συνήθως την άτυπη προτεραιότητα σε αυτές τις στιγμές.

Κατά τη διάρκεια υπογραφών από τον Πολωνό τενίστα Κάμιλ Μάιχρζακ, μετά από νίκη του στο τουρνουά, ένας άνδρας - που αργότερα αναγνωρίστηκε ως διευθύνων σύμβουλος μεγάλης πολωνικής εταιρείας - άρπαξε από τα χέρια ενός παιδιού ένα καπέλο με την υπογραφή του αθλητή. Ο άνδρας το έβαλε στην τσάντα του εμφανώς ικανοποιημένος και στη συνέχεια έβγαλε selfies με τη σύντροφό του.

Το σχετικό βίντεο έγινε αμέσως viral, με χιλιάδες χρήστες να επικρίνουν τη συμπεριφορά του, ανεξάρτητα από την επαγγελματική του ιδιότητα. Οι «διαδικτυακοί ντετέκτιβ» τον ταυτοποίησαν ως τον Πιότρ Στσέρεκ, CEO και ιδιοκτήτη της πολωνικής εταιρείας οδοστρωσίας Drogbruk. Έπειτα από το περιστατικό, εκείνος απενεργοποίησε τα σχόλια στους λογαριασμούς του στα social media, προφανώς λόγω της έντονης δημόσιας κατακραυγής.

Κύμα αρνητικών κριτικών και η απάντηση του CEO

Μετά τη δημοσιοποίηση του συμβάντος, η εταιρεία Drogbruk δέχτηκε χιλιάδες αρνητικές αξιολογήσεις σε πλατφόρμες κριτικών, με τη βαθμολογία της να πέφτει κατακόρυφα. Ο Στσέρεκ, θέλοντας να τοποθετηθεί, δημοσίευσε μια «ανακοίνωση» στο φόρουμ Gowork:

«Το πρόσφατο περιστατικό στον αγώνα τένις προκάλεσε δυσανάλογη αναταραχή στο διαδίκτυο. Φυσικά, όλα έχουν να κάνουν με το περίφημο καπέλο. Ναι, το πήρα. Ναι, το έκανα γρήγορα. Αλλά όπως έχω πάντα πει, στη ζωή ισχύει το «πρώτος έρχεται, πρώτος εξυπηρετείται», ισχυρίστηκε.

«Καταλαβαίνω ότι σε μερικούς μπορεί να μην αρέσει, αλλά σας παρακαλώ, ας μην το κάνουμε παγκόσμιο σκάνδαλο. Είναι απλά ένα καπέλο. Αν ήσασταν πιο γρήγοροι, θα το είχατε πάρει. Όσον αφορά το μίσος στο διαδίκτυο, σας υπενθυμίζω ότι η προσβολή δημόσιου προσώπου υπόκειται σε νομική ευθύνη. Όλα τα προσβλητικά σχόλια, οι συκοφαντίες και οι υπονοούμενες κατηγορίες θα αναλυθούν για να εξεταστεί η πιθανότητα να παραπεμφθεί η υπόθεση στο δικαστήριο. Τελικά, ψηλά το κεφάλι, τα καπέλα κάτω, λιγότερο δηλητήριο, περισσότερο αθλητικό πνεύμα».

Στο μεταξύ, η βαθμολογία της Drogbruk στο Gowork έχει υποχωρήσει στο 1,4/5, με χιλιάδες νέες αρνητικές κριτικές να καταγράφονται μέσα σε λίγες ώρες από την αποκάλυψη του ονόματος του Στσέρεκ.

Η θετική κατάληξη για το παιδί

Ο Μπροκ, το αγόρι που έχασε το καπέλο, εμφανίζεται στο βίντεο να προσπαθεί να τραβήξει την προσοχή του Μάιχρζακ χωρίς επιτυχία.

Μετά την τεράστια διάδοση του βίντεο, που συγκέντρωσε δεκάδες εκατομμύρια προβολές, η ιστορία είχε τελικά αίσιο τέλος: ο τενίστας επικοινώνησε μαζί του, του χάρισε ένα νέο υπογεγραμμένο καπέλο και τον συνάντησε προσωπικά.

Πηγή: skai.gr

