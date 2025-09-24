Ευρωλίγκα: Ανακοίνωσε δύο μεγάλες χορηγίες για 4 χρόνια

Τη συνεργασία της με δύο μεγάλους χορηγούς ανακοίνωσε η Ευρωλίγκα, η οποία περνάει στη μετά-Turkish Airlines εποχή, έχοντας ολοκληρωθεί το συμβόλαιο στο φινάλε της περασμένη σεζόν. Ο λόγος για τον κολοσσό Etihad, αλλά και το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού του Αμπού Ντάμπι.

Η Ευρωλίγκα αναφέρει στη σχετική ανάρτηση: «Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού του Άμπου Ντάμπι και η Etihad έχουν γίνει οι κύριοι συνεργάτες της Ευρωλίγκας για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Η στρατηγική συνεργασία σηματοδοτεί μια καθοριστική στιγμή στην εμπορική εξέλιξη της Ευρωλίγκας, επιταχύνοντας την αποστολή μας να αναπτύξουμε το ευρωπαϊκό μπάσκετ και να φέρουμε τις διοργανώσεις μας πιο κοντά σε εκατομμύρια οπαδούς παγκοσμίως».

.@dctabudhabi and @etihad have become the main partners of Euroleague Basketball for the next four years 🤝



The strategic partnership marks a defining moment in Euroleague Basketball’s commercial evolution, accelerating our mission to grow European basketball and bring our… pic.twitter.com/QRlcgJ1c4y — EuroLeague (@EuroLeague) September 24, 2025

