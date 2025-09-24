Λογαριασμός
Ευρωλίγκα: Ανακοίνωσε δύο μεγάλες χορηγίες για 4 χρόνια

Δύο μεγάλους συνεργάτες ανακοίνωσε η Ευρωλίγκα

Ευρωλίγκα

Τη συνεργασία της με δύο μεγάλους χορηγούς ανακοίνωσε η Ευρωλίγκα, η οποία περνάει στη μετά-Turkish Airlines εποχή, έχοντας ολοκληρωθεί το συμβόλαιο στο φινάλε της περασμένη σεζόν. Ο λόγος για τον κολοσσό Etihad, αλλά και το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού του Αμπού Ντάμπι.

Η Ευρωλίγκα αναφέρει στη σχετική ανάρτηση: «Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού του Άμπου Ντάμπι και η Etihad έχουν γίνει οι κύριοι συνεργάτες της Ευρωλίγκας για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Η στρατηγική συνεργασία σηματοδοτεί μια καθοριστική στιγμή στην εμπορική εξέλιξη της Ευρωλίγκας, επιταχύνοντας την αποστολή μας να αναπτύξουμε το ευρωπαϊκό μπάσκετ και να φέρουμε τις διοργανώσεις μας πιο κοντά σε εκατομμύρια οπαδούς παγκοσμίως».

