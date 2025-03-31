Σημαντικές αλλαγές στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης ανακοίνωσε η European Aquatics, που παράλληλα έκανε γνωστό πως η διοργάνωση των Ανδρών θα γίνει το 2026 στο Βελιγράδι, ενώ η αντίστοιχη των Γυναικών σε μέρος που θα γίνει προσεχώς γνωστή.

Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία υγρού στίβου αποφάσισε να διαχωρίσει τις διοργανώσεις ανδρών και γυναικών, κάτι που συνέβη το 2024 εξ ανάγκης, καθώς δεν κατέστη δυνατή η φιλοξενία των αγώνων στη Νετάνια του Ισραήλ (λόγω της έκρυθμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή) και τα τουρνουά ανατέθηκαν άρον-άρον σε Κροατία και Ολλανδία, για άνδρες και γυναίκες, αντίστοιχα. Ακόμη μία σημαντική αλλαγή αφορά την εποχή διεξαγωγής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, που μεταφέρεται τον Ιανουάριο (10-25/1 η διοργάνωση στο Βελιγράδι), κάτι που μέχρι τώρα συνέβαινε μόνο στις Ολυμπιακές χρονιές.

Η πιο σημαντική αλλαγή, όμως, αφορά το format της διοργάνωσης. Τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες, οι 16 συμμετέχουσες ομάδες θα χωριστούν σε τέσσερις ομίλους, σε κάθε έναν εκ των οποίων θα κληρωθούν δύο ομάδες από την πρώτη οκτάδα του προηγούμενου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος (οι οποίες προκρίνονται απευθείας) και δύο ομάδες που θα προκύψουν από τα προκριματικά. Στους άνδρες, οι πρώτοι τρεις από κάθε όμιλο θα περάσουν στην επόμενη φάση, όπου σχηματίζονται δύο νέα γκρουπ των έξι ομάδων (ενώνονται ο 1ος με τον 3ο όμιλο και ο 2ος με τον 4ο), μεταφέροντας το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσαν στην πρώτη φάση. Από τους ομίλους της Β΄ φάσης θα βγει η τετράδα των ημιτελικών (οι πρώτοι δύο από κάθε γκρουπ), κάτι που σημαίνει ότι καταργούνται οι -συνήθως πολύ κρίσιμοι και αμφίρροποι- προημιτελικοί. Οι υπόλοιπες ομάδες που θα συμμετάσχουν στη Β΄ φάση, θα δώσουν αγώνες κατάταξης για τις θέσεις 5-12, ενώ οι τελευταίοι των ομίλων της Α΄ φάσης θα παίξουν για τις θέσεις 13-16 σε γκρουπ (όλοι εναντίον όλων).

Στις γυναίκες, μετά την Α΄ φάση, οι πρώτοι δύο από κάθε όμιλο προκρίνονται και δημιουργούν δύο νέα γκρουπ των τεσσάρων, μεταφέροντας τη βαθμολογία τους. Αφού δώσουν άλλα δύο παιχνίδια (με τους αντιπάλους που δεν αντιμετώπισαν στην πρώτη φάση), θα προκύψει η τετράδα των ημιτελικών και η τετράδα που θα διεκδικήσει τις θέσεις 5-8. Αντίστοιχα, δύο όμιλοι θα δημιουργηθούν και στις θέσεις 9-16 και θα αγωνιστούν με τον ίδιο τρόπο.

Η Ελλάδα έχει εξασφαλισμένη την παρουσία της και στις δύο διοργανώσεις, αφού η εθνική ανδρών ήταν πέμπτη το 2022 στο Ζάγκρεμπ και η εθνική γυναικών τρίτη στο Αϊντχόφεν. Συνολικά, το εισιτήριο για το Ευρωπαϊκό του Βελιγραδίου έχουν εξασφαλίσει οι Ισπανία, Κροατία, Ιταλία, Ουγγαρία, Ελλάδα, Μαυροβούνιο, Σερβία και Ρουμανία, ενώ στο τουρνουά των γυναικών σίγουρη θέση έχουν οι Ολλανδία, Ισπανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ουγγαρία, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία και Κροατία.

Το Βελιγράδι θα φιλοξενήσει για τρίτη φορά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης, μετά το 2006 και το 2016 (όταν στη σερβική πρωτεύουσα είχαν γίνει τα τουρνουά τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες). Οι αγώνες αναμένεται να γίνουν και πάλι στη «Μπεογκράτσκα Αρένα», όπου το 2016 δημιουργήθηκε ρεκόρ προσέλευσης, με 18.000 θεατές να παρακολουθούν τη νίκη των «πλάβι» επί του Μαυροβουνίου στον τελικό.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.