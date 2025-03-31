«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ» στη νέα εποχή. Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων δίνει πάλι τον τόνο για να μη μείνει τίποτε στο σκοτάδι.

Η νέα σελίδα της Εθνικής Ελλάδος. Σχολιάζει ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠΟ, Νίκος Τζώρτζογλου.

Πρεμιέρα - Η ώρα των play off: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός και ΑΕΚ-ΠΑΟΚ. Αναλύουν ο προπονητής Γιώργος Κούτσης και ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπούζος.

Όλες οι επίμαχες φάσεις με τον Γιώργο Σπανέα, σύμβουλο της Ένωσης Διαιτητών.

Αποκάλυψη: Οι απλήρωτοι ποδοσφαιριστές που εξαναγκάζονται στη στοιχηματική απάτη. Στο studio, ο αντιπρόεδρος του ΙΔΕΑΔ Γιώργος Παναγόπουλος και η δημοσιογράφος Μαίρη Μπενέα.

Το μακροβιότερο talk show, απόψε στις 10 το βράδυ, ζωντανά, στον ΣΚΑΪ HYBRID και σε μαγνητοσκόπηση στις 00.45, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Η ΔΙΚΗ ΣΤΟΝ ΣΚΑΪ

Με τον Κυριάκο Θωμαΐδη



Πηγή: skai.gr

