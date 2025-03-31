«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ» στη νέα εποχή. Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων δίνει πάλι τον τόνο για να μη μείνει τίποτε στο σκοτάδι.
Η νέα σελίδα της Εθνικής Ελλάδος. Σχολιάζει ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠΟ, Νίκος Τζώρτζογλου.
Πρεμιέρα - Η ώρα των play off: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός και ΑΕΚ-ΠΑΟΚ. Αναλύουν ο προπονητής Γιώργος Κούτσης και ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπούζος.
Όλες οι επίμαχες φάσεις με τον Γιώργο Σπανέα, σύμβουλο της Ένωσης Διαιτητών.
Αποκάλυψη: Οι απλήρωτοι ποδοσφαιριστές που εξαναγκάζονται στη στοιχηματική απάτη. Στο studio, ο αντιπρόεδρος του ΙΔΕΑΔ Γιώργος Παναγόπουλος και η δημοσιογράφος Μαίρη Μπενέα.
Το μακροβιότερο talk show, απόψε στις 10 το βράδυ, ζωντανά, στον ΣΚΑΪ HYBRID και σε μαγνητοσκόπηση στις 00.45, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.
Η ΔΙΚΗ ΣΤΟΝ ΣΚΑΪ
Με τον Κυριάκο Θωμαΐδη
- Χωρίς τέλος τα προβλήματα στον Ολυμπιακό: Θλάση ο Φαλ, αιμάτωμα ο Φουρνιέ
- Εμπαπέ: «Το μόνο που ήθελα ήταν να παίζω στο Μπερναμπέου και ο κόσμος να φωνάζει το όνομά μου»
- Ηλιόπουλος: «Δεν είναι δυνατόν να χάνουμε από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια – Μετά το 58′ την… πατήσαμε σαν το παραμύθι του λαγού με τη χελώνα»
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.