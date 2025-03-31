Ολυμπιακός: Χωρίς τέλος τα προβλήματα - Θλάση ο Φαλ, αιμάτωμα ο Φουρνιέ

Δύο νέα προβλήματα για τον Ολυμπιακό, που βλέπει το ιατρικό του δελτίο μόνιμα γεμάτο.



Ο Μουσταφά Φαλ υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, που έδειξε πως έχει υποστεί θλάση προσθίου βραχιονίου μυός δεξιά και θα απέχει από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας για 7-10 μέρες. Ο Γάλλος σέντερ αναμένεται να χάσει τις δύο τελευταίες αγωνιστικές της κανονικής περιόδου, με την Άλμπα στο Βερολίνο και τη Μακάμπι στο ΣΕΦ, αλλά θα είναι έτοιμος για τα playoffs.

Παράλληλα, οέχει αιμάτωμα στον έσω πλάγιο σύνδεσμο της δεξιάς ποδοκνημικής με διάταση αυτού, χωρίς ρήξη. Η συμμετοχή του στο παιχνίδι με την Άλμπα είναι εξαιρετικά αμφίβολή.Οι «ερυθρόλευκοι» περιμένουν την πιθανή επιστροφήκαιαυτή την εβδομάδα, ενώ εκτός παραμένουν οικαιΤο μόνο παρήγορο για τον Γιώργο Μπαρτζώκα είναι πως ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να πέσει κάτω από τη δεύτερη θέση της κατάταξης της κανονικής περιόδου.

