Χωρίς τέλος τα προβλήματα στον Ολυμπιακό: Θλάση ο Φαλ, αιμάτωμα ο Φουρνιέ

Νοκ άουτ με θλάση για 7-10 μέρες ο Φαλ, πιθανότατα χάνει Άλμπα ο Φουρνιέ για τον Ολυμπιακό - Εκτός παραμένουν οι Γουόκαπ και Έβανς

Ολυμπιακός: Χωρίς τέλος τα προβλήματα - Θλάση ο Φαλ, αιμάτωμα ο Φουρνιέ

Δύο νέα προβλήματα για τον Ολυμπιακό, που βλέπει το ιατρικό του δελτίο μόνιμα γεμάτο.

Ο Μουσταφά Φαλ υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, που έδειξε πως έχει υποστεί θλάση προσθίου βραχιονίου μυός δεξιά και θα απέχει από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας για 7-10 μέρες. Ο Γάλλος σέντερ αναμένεται να χάσει τις δύο τελευταίες αγωνιστικές της κανονικής περιόδου, με την Άλμπα στο Βερολίνο και τη Μακάμπι στο ΣΕΦ, αλλά θα είναι έτοιμος για τα playoffs.



Παράλληλα, ο Εβάν Φουρνιέ έχει αιμάτωμα στον έσω πλάγιο σύνδεσμο της δεξιάς ποδοκνημικής με διάταση αυτού, χωρίς ρήξη. Η συμμετοχή του στο παιχνίδι με την Άλμπα είναι εξαιρετικά αμφίβολή.

Οι «ερυθρόλευκοι» περιμένουν την πιθανή επιστροφή Μιλουτίνοφ και Βιλντόσα αυτή την εβδομάδα, ενώ εκτός παραμένουν οι Γουόκαπ και Έβανς.

Το μόνο παρήγορο για τον Γιώργο Μπαρτζώκα είναι πως ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να πέσει κάτω από τη δεύτερη θέση της κατάταξης της κανονικής περιόδου.
