Πανηγυρικά στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος προκρίθηκε η Εθνική μας ομάδα πόλο ανδρών. Οι διεθνείς μας ήταν σαρωτικοί απέναντι στη Βραζιλία και με τη νίκη 17-5 επιβεβαίωσαν την ανωτερότητά τους απέναντι τους Λατινοαμερικάνους.

Μετά τη νίκη αυτή η Εθνική μας ομάδα πλέον καλείται να αντιμετωπίσει την Ιταλία στο επόμενο ματς της (Κυριακή, 11:00) στο οποίο θα διεκδικήσει την είσοδό της στην τετράδα της διοργάνωσης.

Στο σημερινό παιχνίδι το εμπόδιο των Βραζιλιάνων αποδείχθηκε μικρό για τους διεθνείς μας. Με όπλο την εξαιρετική άμυνα πήραν προβάδισμα στο σκορ, ωστόσο επιθετικά για άλλο ένα ματς δεν είχε τον ρυθμό που θα ήθελαν. Προηγήθηκαν με 2-0 στο πρώτο οκτάλεπτο, ακολούθησαν έντονες παρατηρήσεις από τον Θοδωρή Βλάχο, με το σκορ τελικά να ανοίγει στο 7-0 στο ημίχρονο και ουσιαστικά να «καθαρίζει» στο σημείο αυτό το ματς.

Τα δύο πρώτα οκτάλεπτα ολοκληρώθηκαν με την Εθνική μας και τον Μάνο Ανδρέαδη να κρατούν το «μηδέν». Οι Βραζιλιάνοι μπόρεσαν να σκοράρουν για πρώτη φορά στην τρίτη περίοδο μειώνοντας σε 7-2. Η συνέχεια ήταν εύκολη με την Εθνική μας να βρίσκει πιο εύκολα τον δρόμο προς τα δίχτυα και να φτάνει στη νίκη με 17-5, ωστόσο χωρίς να καταφέρει να σκοράρει έστω μία φορά στην κόντρα παρά τα αρκετά κλεψίματα.

Τα οκτάλεπτα 2-0, 5-0, 5-4, 5-1

Διαιτητές: Μαργκέτα (Σλοβενία), Μπάρμπερ (Νότια Αφρική)

Οι συνθέσεις:

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Τζωρτζάτος, Γενηδουνιάς 3, Σκουμπάκης, Γκιουβέτσης 2, Αργυρόπουλος 2, Χαλυβόπουλος 3, Γκίλλας 2, Καλογερόπουλος 2, Αλαφραγκής, Κάκαρης 2, Νικολαΐδης, Ανδρεάδης, Πούρος 1, Γαρδίκας

* Εκτός ελληνικής 14άδας έμεινε αυτή τη φορά ο Νίκος Παπανικολάου.

ΒΡΑΖΙΛΙΑ (Τιάγκο Νασιμέντο): Σιλβέιρα, Καμπράλ, Ντα Σίλβα, Κουτίνιο, Φρέιτας, Πεντρόσο, Φαρίας 1, Ρεάλ 2, Ολιβέιρα, Αντράντε 1, Γκιμαράες, Σίλβα 1, Φερνάντες, Λέμε

