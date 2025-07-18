Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Estudi Press για την εφημερίδα Mundo Deportivo, ο Λαμίν Γιαμάλ αναδεικνύεται ως το μεγάλο φαβορί για τη Χρυσή Μπάλα 2025, μετά από μια εντυπωσιακή σεζόν με την Μπαρτσελόνα. Οι κατακτήσεις του Σούπερ Καπ Ισπανίας, του Κυπέλλου και της LaLiga, σε συνδυασμό με την τεράστια απήχησή του στα ΜΜΕ, ενισχύουν τη θέση του Καταλανού άσου στην κορυφή των προβλέψεων.

Ο Γιαμάλ, μόλις 18 ετών, ολοκλήρωσε τη σεζόν με 20 γκολ και 23 ασίστ σε 56 αγώνες, ενώ ξεχώρισε για τις ντρίμπλες και την επιρροή του στα μεγάλα ματς. Ήταν καθοριστικός τόσο στο Champions League όσο και με την εθνική Ισπανίας, όπου ξεχώρισε στον ημιτελικό του Nations League με δύο γκολ και τίτλο MVP, παρά την ήττα στον τελικό από την Πορτογαλία.

Αντίπαλός του για το βραβείο είναι ο Ουσμάν Ντεμπελέ, ο οποίος κατέκτησε το τρεμπλ με την Παρί Σεν Ζερμέν (πρωτάθλημα, κύπελλο, Champions League), σημειώνοντας 33 γκολ και 15 ασίστ σε 50 αγώνες. Ωστόσο, η ήττα της Γαλλίας από την Ισπανία στον ημιτελικό του Nations League και ο τραυματισμός του που τον άφησε εκτός Club World Cup, ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την υποψηφιότητά του.

Σύμφωνα με την κατάταξη της Parisien, ο Ντεμπελέ προηγείται με 155 βαθμούς, έναντι 127 του Γιαμάλ, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Βιτίνια με 100. Παράλληλα, ο Ραφίνια της Μπαρτσελόνα, πρώτος σκόρερ του Champions League με 13 γκολ και συνολικά 34 γκολ και 23 ασίστ στη σεζόν, θεωρείται επίσης υπολογίσιμη υποψηφιότητα.

